De Rossi carica, Roma credici

AS ROMA NEWS – Quanto è forte questa Roma? E’ davvero bastato ridare fiducia e serenità ai giocatori per trasformare la squadra, bloccata mentalmente e fisicamente specie negli scontri diretti, e renderà addirittura in grado di battere la capolista?

E’ la domanda che si faranno gli oltre sessantamila che stasera affolleranno gli spalti dell’Olimpico, ma anche le altre centinaia di migliaia di tifosi che seguiranno la partita contro l’Inter alla tv di casa. La Roma, dopo il tris calato contro Verona, Salernitana e Cagliari, questo pomeriggio misura la sua forza contro la squadra più forte della Serie A.

I nerazzurri, che in campionato hanno perso solo contro il Sassuolo, sono una corazzata piena di calciatori che mischiano talento, esperienza, forza fisica e sagacia tattica. Un mix letale. E non a caso, una dopo l’altra, tutte le big che l’hanno affrontata sono uscite dal campo con le ossa rotte.

Il pronostico dunque è tutto a favore di Inzaghi (squalificato, non sarà in panchina) e dei suoi ragazzi. Ma nel calcio tutto è possibile. Specie perchè la Roma, trasformata dal cambio in panchina, ha una voglia matta di regalarsi un serata di gala in uno stadio dove di solito riesce a tirare fuori il meglio di sé. Il morale in casa giallorossa è alto. Gli acquisti operati a gennaio hanno reso la rosa più completa, e i ritorni di Smalling, Sanches e Azmoun daranno a De Rossi tantissima scelta da qui alla fine del campionato.

Insomma, gli ingredienti per assistere a una partita combattuta, dove la Roma non si presenterà in campo da vittima sacrificale, ci sono tutti. Mister De Rossi sembra orientato a confermare il 4-3-3: difficile aspettarsi una squadra attendista, piuttosto è lecito prevedere una Roma che giocherà all’attacco.

Ma dovrà farlo restando molto corta, compatta, per evitare all’Inter di ripartire a mille all’ora, la sua qualità migliore. Servirà una partita ad altissima intensità per riuscire nell’impresa. “Sono straconvinto che possiamo vincere“, ha caricato ieri in conferenza stampa Daniele De Rossi. Anche la squadra ci crede. Forza Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini