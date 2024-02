ROMA-INTER: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il meteo del match

AS ROMA NEWS – Pienone per Daniele De Rossi, la Roma torna ad avere un’abbondanza mai vista quest’anno con la panchina che sarà davvero lunga per la sfida all’Inter di Simone Inzaghi.

Recuperati Smalling e Spinazzola, che però non sono ancora al meglio e andranno in panchina, rientrato Azmoun dalla coppa d’Asia e aggregato al gruppo: anche per lui una convocazione più simbolica che altro, visto il lungo viaggio e la sola rifinitura svolta con i compagni.

Il grande rebus da sciogliere domani è la presenza o meno di El Shaarawy in attacco e la conseguente conferma del 4-3-3: al momento sembra essere questa l’ipotesi più probabile, con la presenza di Karsdorp e Angelino sulle fasce e di Cristante e Paredes a centrocampo, con Dybala e Lukaku in attacco.

L‘alternativa è un 4-3-2-1 con Bove inserito a centrocampo a discapito del Faraone, e Pellegrini avanzato sulla trequarti, una soluzione più prudente che non può essere scartata del tutto.

QUI INTER – Anche Simone Inzaghi (squalificato, non sarà in panchina) non ha particolari problemi di formazione: out solo il lungodegente Cuadrado e l’ex giallorosso Frattesi, per il resto tutti a disposizione del tecnico nerazzurri.

Nonostante l’impegno di Champions all’orizzonte, è molto probabile che Inzaghi non faccia cambi e confermi l’undici titolare: a destra spazio a Darmian, in vantaggio su Dumfries, mentre a sinistra sarà ancora Dimarco il titolare.

A centrocampo Mkhitarayan e Calhanoglu i giocatori di fantasia, con Barella a correre e dare sostanza. In attacco scontata la presenza della coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.

IL METEO DEL MATCH – Tempo da lupi previsto per domani sopra la Capitale, specialmente nell’orario del match: previste abbondanti precipitazioni, sarà dunque un fattore la tenuta del terreno di gioco dell’Olimpico.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Inter, match in programma sabato 10 febbraio alle ore 18, diretta tv su DAZN:

ROMA (4-3-3): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Averbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini