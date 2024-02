“ON AIR!” – FERRAZZA: “De Rossi lasciato allo sbando come Mourinho”, CORSI: “Il silenzio del club mi fa pensare che i Friedkin stiano per andarsene”, CARINA: “Inter distratta dalla Champions, la Roma può approfittarne”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io domani rimetterei la formazione che ha giocato col Cagliari, con El Shaarawy e non Bove. La prima volta che De Rossi ha avuto tutti a disposizione è rimasto fuori Bove, poi se la partita avrà un’esigenza particolare, magari cambierà qualcosa. L’introduzione del cartellino blu? L’ennesima pistola fumante da mettere nelle mani degli arbitri…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io sono curioso di vedere la Roma domani pomeriggio. Negli ultimi anni sapevamo più o meno come sarebbe andata, ci si era abituati a una certa partita, dove prima di tutto bisognava non prenderle. Io non penso che domani la Roma sarà rinunciataria e aspetterà…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io con l’Inter vedrei bene Pellegrini alto a sinistra al posto di El Shaarawy. Tu devi fare densità lì in mezzo al campo e cercare di intercettare le linee di passaggio, perchè non è che puoi marcare a uomo Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan…diventi scemo. Devi fare densità e guadagnare palla. Se giochi negli 80 metri, ce la incartano. Se noi giochiamo nel corto, in 40 metri, te la puoi giocare, perchè hai gente che ha piedi buoni. Io ho un sano ottimismo, nell’ipotesi peggiore perdi giocando bene…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Gli arabi? L’unica certezza che ho è che la scorsa estate un’entità importante, che non è il fondo Pif, ha manifestato ai Friedkin la volontà di acquistare il club proponendo sulla carta circa 800 milioni e i texani hanno detto di no perchè non hanno intenzione di cedere… Roma-Inter? E’ una vita che non battiamo i nerazzurri in casa, non ricordavo nemmeno quando è successa l’ultima volta. Sono dovuto andarlo a ricercare, e risale addirittura al 2016 ai tempi di Spalletti…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “De Rossi avrà sicuramente parlato con la società dopo la figuraccia fatta per Losi, e la Roma non gli ha dato una mano facendo un comunicato di scuse. E questo mi fa pensare sempre di più al fatto che questi se ne stanno per andare. De Rossi ti dice la verità, che è una brutta verità perché ti dice che addirittura non aveva niente da fare quel giorno, però almeno è sincero. Chi è più colpevole in questa storia è la società. Quando il responsabile della comunicazione ha preso atto della toppa poteva provare a ripararla, e invece non lo ha fatto. L’ha riparata De Rossi, male, ma lo ha fatto. Anche stavolta hanno lasciato solo l’allenatore…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La domanda su Losi secondo me ci stava. De Rossi è lasciato solo completamente come Mourinho. Lui non può dire che è una cosa personale, perchè ha già fatto la chiamata al figlio, l’ha risolta così, ora però rappresenta la Roma e il fatto che lui parli a titolo personale e non ci sia nessuno accanto a lui oggi per chiedere scusa alla famiglia Losi mi dà l’idea di un allenatore lasciato solo. Una cosa però è lasciare Mourinho, che fa comunicazione da solo, una cosa è lasciare da solo De Rossi che è all’inizio della sua carriera, così lo mandi allo sbando…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “De Rossi lasciato solo dalla Roma sulla storia di Losi? Se c’è qualcuno che conosce la città e i tifosi è Daniele De Rossi. Lui è l’allenatore della Roma, è romano e romanista, così come il capitano Lorenzo Pellegrini, e non hanno bisogno della balia. De Rossi non è uno che va allo sbando, è una delle persone più intelligenti che conosca nel mondo del calcio, e a fare l’allenatore della Roma comporta oneri e onori…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Roma spregiudicata contro l’Inter? Sinceramente fatico a pensare a una squadra che ha gli interni che vengono dentro al campo, i terzini altissimi, i centrocampisti che si buttano dentro…e chi rimane a difendere? Solo il povero Mancini? Mi sembra una cosa un po’ troppo pretenziosa… Mi ha sorpreso una statistica pubblicata dal Corriere dello Sport sul rendimento dei calciatori, e la cosa che mi ha incuriosito è che secondo questo indice il rendimento migliore nella Roma ce l’ha avuto Evan Ndicka, mentre il peggiore è Kristensen, seguito proprio da Bove, il calciatore che secondo noi è imprescindibile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sommer contro squadre di livello non ha mai parato, e questo è un grande problema per chi va affrontare l’Inter, che ha raggiunto un livello ottimale. La partita è molto difficile. Ma la Roma ci arriva bene, con dei calciatori che sembrano in una buona condizione, da Pellegrini a Dybala. L’Inter in questo momento sembra difficilmente battibile, ma con l’entusiasmo e lo stadio pieno la Roma potrebbe metterla in difficoltà… Cambiare modulo? No, hai una buona identità e puoi cambiare in corsa, con dei piani B o C nel caso la partita ti induca a cambiare. Io penso che questa squadra possa avere difficoltà dietro quando l’avversario è più forte, ma va testata. Mi sembra una mossa di paura cambiare, El Shaarawy merita la conferma. Se poi durante la partita ti accorgi di certe difficoltà, puoi cambiare in corsa…Pronostico? Ics…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il maltempo previsto per domani è una variabili da capire, il terreno dell’Olimpico di solito però drena molto bene. Roma e Inter sono due squadre tecniche, ma a meno che il campo diventi molto pesante non penso che inciderà molto questo fattore. La crescita della Roma non deve passare da una vittoria, ma da una bella prestazione. Perchè nelle prime due non ha incantato, nella terza invece la squadra ha dimostrato parecchie cose, e l’obiettivo è confermarla anche domani contro l’Inter a prescindere dal risultato. Perchè la Roma non è una competitor dell’Inter, ma delle altre…Pronostico? Due…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’inserimento di un centrocampista in più può essere una mossa utile, ma sarebbe una decisione sofferta perchè tirare fuori El Shaarawy è molto complicato viste le sue ultime prestazioni. Ora De Rossi deve costruire una squadra che non dia troppi spazi alla squadra più forte del campionato, e qualche accorgimento lo deve prendere. La mossa di Bove con Pellegrini più alto ci sta, devi fare una partita più attenta e dare più sostanza al centrocampo…Pronostico? Ics…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La partita di domani è una possibilità per la Roma, perchè l’Inter è più forte ma ora ricomincia la Champions e qualche punto può perderlo. E la Roma secondo me può approfittarne. Pronostico? Ics…”

