De Rossi convince Friedkin: ora il rinnovo è più vicino. E se batte il Feyenoord…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sta convincendo tutti in poche settimane di lavoro, tanto da guadagnarsi la possibilità di una conferma sulla panchina giallorossa. I numeri parlano per Daniele De Rossi: quattro vittorie in cinque partite alla guida della Roma sono risultati importanti.

Ma non sono solo i punti conquistati a favore dell’ex capitano: il neo tecnico è riuscito a guadagnarsi la fiducia incondizionata della squadra, alternando carezze a sfuriate saltuarie come quella di Frosinone, ma sempre senza andare sul terreno pericoloso delle critiche individuali.

Il gioco della Roma poi è tornato ad essere arioso, brillante, con la squadra che segna e crea tante occasioni da gol. Insomma, i Friedkin sono soddisfatti del cambiamento operato da De Rossi, e rivendicano con orgoglio la scelta (criticata) di cambiare guida tecnica a campionato in corso.

Giovedì intanto la Roma si gioca il primo dentro o fuori in Europa League contro i rivali del Feyenoord: l’Olimpico si prepara a vivere una serata di passione. L’uno a uno del De Kuip lascia ben sperare, e in caso di passaggio del turno la conferma per De Rossi sarebbe un po’ più vicina. Il tecnico, giovane e con le idee molto chiare, sta convincendo la proprietà.

DDR sapeva dall’inizio che la conferma se la sarebbe dovuta guadagnare con i fatti, in quattro mesi intensi e stimolanti per chi ha sempre sognato di sedere sulla panchina giallorossa. Le porte per lui non sono affatto chiuse: a Trigoria è in atto una rivoluzione che vede coinvolti diversi dipendenti, ma ancora del ds non c’è ombra e la scelta del tecnico, quindi, è rinviata. Daniele si gioca le sue carte, consapevole che così può arrivare lontano.

