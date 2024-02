Il messaggio di De Rossi alla squadra: nessun intoccabile e tutti sotto esame

NOTIZIE AS ROMA – Nessuno è intoccabile. E’ il messaggio tra le righe che sta mandando Daniele De Rossi alla squadra da quando è diventato il nuovo allenatore della Roma.

Un concetto espresso sul campo con delle decisioni che hanno fatto rumore, a cominciare dal cambio tra i pali, con Rui Patricio finito a fare il secondo a Mile Svilar, promosso titolare della squadra.

L’altra grande novità è stata la panchina di Romelu Lukaku, rimasto negli spogliatoi all’intervallo di Frosinone-Roma per scelta tecnica. Il belga era un insostituibile per Mourinho, mentre il nuovo allenatore sembra più orientato a non fare sconti quando si tratta di operare il turn-over.

“Azmoun stava giocando meglio, per questo ho deciso di lasciare lui in campo”, le parole di De Rossi a giustificare la sua scelta di formazione. In campo non c’era nemmeno Paulo Dybala, a cui il tecnico ha scelto di dare un turno di riposo per fare spazio al giovane Baldanzi. Assenze che non hanno inciso sul risultato finale, con la Roma che ha vinto largamente sul campo dei ciociari.

In difesa, sulle fasce e a centrocampo il tecnico ha ruotato un po’ tutti: solo Renato Sanches non ha ancora avuto una chance. E con i rientri di Ndicka e Abraham (in campo a marzo) la rotazione sarà ancora più accentuata. Il segnale è chiaro: nessuno è indispensabile e tutti possono avere una chance. Diritti e doveri non dipendono dal curriculum ma dal rendimento. E’ il codice De Rossi.

Fonte: Corriere dello Sport

