Roma, linea verde

AS ROMA NEWS – Una Roma giovane e intraprendente, per certi versi sfrontata, di sicuro più dinamica. E’ la linea che i Friedkin vogliono impostare per il prossimo futuro del club, dentro e fuori dal campo. A partire dal nome del nuovo direttore sportivo, che avrà il compito di tracciare la linea dettata dalla proprietà.

Ma è anche l’allenatore ad aver sposato questa filosofia: Daniele De Rossi, dopo aver confermato Rui Patricio, ha deciso per un cambio di gerarchie in porta, spodestando il 36enne portoghese e dando fiducia al 24enne Mile Svilar. I risultati sono stati subito positivi, con il serbo che si è dimostrato all’altezza di vestire i panni del titolare, risultando essere il migliore in campo domenica scorsa a Frosinone.

Anche in difesa il tecnico ha deciso di dare ampio spazio a un altro giovane di belle speranze come Dean Huijsen. De Rossi ha ribadito di voler puntare sul 18enne olandese nonostante la giovanissima età e il fatto che sia di proprietà della Juventus: “E’ un giocatore su cui scommetterei per il futuro“, la dichiarazione forte dell’allenatore dopo la vittoria dello Stirpe. La Roma a fine stagione proverà a intavolare una trattativa con i bianconeri per acquistarlo.

A centrocampo invece sarà Edoardo Bove il mediano su cui il club ha intenzione di puntare per il presente e per il futuro, mentre in attacco i Friedkin hanno deciso di investire fin da gennaio su Tommaso Baldanzi, 20 anni, talento ex Empoli destinato a trovare sempre più spazio in squadra. E in estate il prossimo ds continuerà su questa strada, cercando profili giovani e intraprendenti da inserire nel 4-3-3 disegnato da De Rossi. Con il tecnico già al lavoro per farsi confermare sulla panchina della Roma.

Fonti: Il Romanista / Corriere dello Sport / Il Messaggero

