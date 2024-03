De Rossi e Lombardo alla camera ardente per Joe Barone (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – In mattinata è stata aperta la camera ardente per Joe Barone a cui hanno partecipato oltre mille persone.

Tra loro anche Daniele De Rossi: l’allenatore della Roma è stato ripreso dalle immagini insieme al direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé, oltre a Masini e Carlo Conti.

Con loro anche il dirigente romanista Maurizio Lombardo e l’avvocato Vitali mentre la Ceo Lina Souloukou non ha potuto presenziare non trovandosi in Italia in queste ore.