“ON AIR!” – FERRAZZA: “Dybala non c’è rimasto bene. E la Roma non pensa al rinnovo”, AGRESTI: “Totti ha la memoria corta”, MORONI: “Un grande terzino destro e la permanenza di Lukaku, così si può sognare”

David Rossi (Rete Sport): “Prezzi dei biglietti? Se le curve costassero 100 euro, lo stadio si riempirebbe lo stesso, ma non ci andrebbe la gente che ci va abitualmente… Detto ciò, la verità sta nel mezzo: è vero che i prezzi sono sensibilmente aumentati, perchè 53 euro per una curva per un abbonato è un incremento importante e sarebbe stupido dire il contrario. Ma 53 euro è in linea con tutti gli stadi europei, anzi in Inghilterra costa perfino qualcosa di più. Tra il tifoso della Roma e la Roma c’è un rapporto passionale che va al di là del valore della competizione e della partita, e dire che si fa un prezzo in linea con quello di altre squadre anche più blasonate è una cosa che genera frustrazione, rabbia e delusione nel tifoso romanista. E chi decide certe cose ne deve tenere conto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dybala si gioca molto in questo finale di stagione, non tanto per il rinnovo, perchè ha un altro anno di contratto con la Roma, ma comunque per il futuro… Se portarlo a scadenza sarebbe un errore? Beneficeresti comunque delle sue prestazioni per un altro anno… Il caro biglietti? Mi ci confronto con mio figlio: per Roma-Brighton ho pagato 30 euro per farlo andare allo stadio, ma 53 euro per Roma-Milan no, se la vede in televisione…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Spesa per l’anno prossimo? Comprerei un portiere esperto, tipo Consigli, da mettere dietro a Svilar, poi per la difesa venderei Smalling e proverei a tenere Huijsen, via Kristensen e Karsdorp, mentre a sinistra terrei Spinazzola, per me è tra i 4 che può farti la differenza, sapendo che può saltare un certo numero di partite. A centrocampo via Sanches e Aouar, e al risparmio ho adocchiato Brescianini e Thauvin. Io tutto il montepremi lo metterei su un Cafu a destra, un terzino che mi faccia la differenza, e poi proverei a prendermi definitivamente Lukaku e mi terrei Dybala. Questi sono i tre grandi punti imprescindibili per poter sognare l’anno prossimo…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Io a centrocampo andrei a prendere Lovric dell’Udinese, che mi sembra un giocatore interessante. La Roma dagli ultimi anni ha attinto molto dagli svincolati e con i prestiti, e potrebbe cercare qualche completamento con queste formule…ad esempio invece di spendere 13 milioni per Azmoun, potresti cercare un vice Lukaku in prestito… Solbakken? In Giappone non ha giocato nemmeno un minuto, quello è un altro problema che la Roma dovrà risolvere…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Dybala non c’è rimasto bene, lo immaginavamo e abbiamo avuto un po’ di conferme… Vi ricordate quando Mourinho disse che se Dybala non fosse stato rotto non sarebbe mai venuto alla Roma? L’argentino c’era rimasto male. Di Dybala si continua a dire che la Roma non vuole rinnovargli il contratto, che si resta con questa clausola e con la scadenza 2025…Cosa dirà De Rossi delle parole di Totti? Che è un sua idea, e che lui è soddisfatto di quello che sta facendo Dybala alla Roma…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Come risponderà De Rossi? Secondo me farà il vago, e dirà che se fosse un dirigente della Roma, Totti a Dybala se lo terrebbe stretto. E secondo me è quello che voleva dire Totti. La polemica sorge perchè c’è gente che non vede l’ora di creare la polemica. Se i risultati non fossero stati questi, il bersaglio ora sarebbe quello che siede sulla panchina della Roma. Siccome non ci sta questo bersaglio, e non è più attaccabile Mourinho, allora si attacca Totti. E questi che attaccano Totti sono gli stessi che prima attaccavano Mourinho, sono gli stessi che attaccavano la Roma in ogni circostanza…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala? Io sono per i rinnovi annuali ai calciatori, specie dopo una certa età. Però io lo terrei, è un calciatore che fa troppo la differenza anche se non gioca tutte le partite. Però prima di andare a cercarne un altro, mi terrei lui. Tempo ce n’è per decidere, e faranno la cosa giusta al momento giusto…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Totti su Dybala ha detto una cosa con un po’ di leggerezza, ma è non così sbagliata. Ora la Roma si gioca il suo futuro, e non si sa se potrà schierare Dybala. E’ un calciatore di qualità eccelsa, superiore a quasi tutti i giocatori del nostro campionato, ma i suoi problemi fisici ne hanno condizionato le prestazioni alla fine dell’anno. E’ un calciatore che va verso i 32 anni la prossima stagione, che richiede un investimento importante e la Roma deve decidere cosa fare e se continuare con lui…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dybala? Tempo per parlare del rinnovo ce n’è. Totti forse non ha tanta memoria, lui voleva il rinnovo anche a 40 anni, e io ero d’accordo, perchè spesso un suo quarto d’ora valeva molto di più 90 minuti di altri giocatori. Però su Dybala ha usato parole sbagliate, e io spero per la Roma e per il calcio italiano che rimanga alla Roma. Quando gioca lui vince le partite, ed è sempre meglio tenerlo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Totti non è un dirigente della Roma o di un’altra squadra, è un tifoso e dice quello che vuole. Non dice cose assurde, ma cose su cui discutere. Anche io lo terrei Dybala, ma è giusto chiedersi se ne vale la pena visto che gioca metà delle partite, e la metà della metà te le fa in maniera spettacolare e l’altra metà della metà bene…però l’altra metà non le gioca… Lui sa che Dybala è un fenomeno, non ha mica detto che è scarso, ma ha messo l’accento su quelle che sono le problematiche legate a Dybala…”

