Dybala non gradisce: c’è la risposta a Totti

AS ROMA NEWS – “Se fossi nella Roma, ci penserei bene”. Le parole di Francesco Totti rilasciate ad alcuni cronisti nel corso delle giornata di lunedì e riportati ieri su alcuni quotidiani sono ovviamente arrivate all’orecchio di Paulo Dybala. Che non ha affatto gradito.

“Gioca 15 partite all’anno”, l’accusa dell’ex capitano alla Joya. Parole in controtendenza con le dichiarazioni al miele dette da Totti prima della firma dell’argentino con la Roma nell’estate del 2022. Segnale che qualcosa tra i due deve essersi incrinato negli ultimi tempi.

Paulo Dybala è rimasto sorpreso negativamente dell’attacco dello storico capitano giallorosso e ora vuole rispondere a modo suo, e cioè sul campo. E una prima replica alle frecciate dell’ex dieci è già arrivata: la Joya si è allenato da solo per farsi trovare al 100% da mister De Rossi.

I problemi fisici causati dalla leggera lesione all’adduttore sembrano essere già superati, ora l’obiettivo di Dybala è di essere al top per la trasferta di Lecce, in programma il 1 aprile alla ripresa del campionato. Con l’argentino in campo la squadra si illumina grazie alle sue giocate, e da quando c’è De Rossi la Joya è sempre stato a disposizione del tecnico. Paulo vuole continuare così, per dimostrare con i fatti che la Roma può fidarsi al 100% di lui.

Fonte: Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!