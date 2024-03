Serie A, ufficiale: Roma-Lazio sabato 6 aprile alle 18, col Bologna lunedì 22 aprile alle 18:30

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nella giornata odierna la Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi delle gare valide dalla 31esima alla 33esima giornata di Serie A.

La partita più importante è sicuramente il derby della Capitale, che si giocherà sabato 6 aprile alle ore 18, a soli giorni cinque giorni da Milan-Roma (andata dei quarti di finale di Europa League, in programma l’11 aprile alle ore 21): accolta quindi la richiesta dei giallorossi di anticipare la sfida con la Lazio a sabato.

Successivamente la Roma affronterà l’Udinese al Bluenergy Stadium domenica 14 aprile alle ore 18, mentre lo scontro Champions con il Bologna è stato spostato a lunedì 22 aprile alle 18:30 per permettere ai giallorossi di avere un giorno in più di riposo in seguito al ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan (in programma giovedì 18 aprile alle 21). Tutte le partite saranno trasmesse solamente su DAZN.

31esima giornata, ROMA-LAZIO: sabato 6 aprile alle ore 18:00 (DAZN)

32esima giornata, UDINESE-ROMA: domenica 14 aprile alle ore 18:00 (DAZN)

33esima giornata, ROMA-BOLOGNA: lunedì 22 aprile ore 18:30 (DAZN)

Fonte: legaseriea.it