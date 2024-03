Eberl (ds Bayern Monaco): “Mourinho? Valutiamo anche allenatori attualmente liberi come lui”

NOTIZIE AS ROMA – Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista al noto quotidiano tedesco Bild e tra i vari temi trattati ha parlato della ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione, soffermandosi anche sul possibile arrivo di José Mourinho.

Ecco le sue dichiarazioni: “Klopp? So cosa significa quando dice che sta finendo le energie. Poche persone possono capirlo meglio di me, perché ci sono passato. Quando una persona si sente così, il lavoro viene dopo.

Il bene di un uomo è più importante, ecco perché non lo chiamerò. Mourinho è una possibilità? Naturalmente stiamo valutando anche gli allenatori attualmente disponibili come lui. Stiamo seguendo più di quattro tecnici, ma non ci sono quaranta nomi. Mourinho sta già imparando il tedesco? Non lo so…“.

Fonte: Bild