DE ROSSI: “Emozionati all’idea di vivere una serata indimenticabile. Sarà durissima, ma il Bayer non è fuori dalla nostra portata” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – In attesa della conferenza stampa di domani, Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social del club giallorosso a due giorni dalla partita contro il Bayer Leverkusen.

Queste le parole dell’allenatore della Roma: “Siamo emozionati e contenti di vivere un’altra serata indimenticabile davanti ai nostri tifosi, consapevoli che sarà difficilissima ma non fuori dalla nostra portata”.

Hai detto che vedremo una Roma pimpante…

“Sì. Dobbiamo essere pimpanti e forti sempre, ma ci sta il momento in cui i giocatori sono meno brillanti, anche perchè veniamo da un periodo in cui stiamo rincorrendo e questo leva energie. Soprattutto quando rincorri, rincorri ma non arriva mai il quarto posto. Questo è un discorso a parte, vincerà chi sarà più forte in queste due partite e non in tutto l’anno”.

Lukaku e Smalling come stanno?

“Oggi si sono allenati, sembrava stessero bene, vediamo come rispondono, se sentiranno sensazioni negative. Se staranno bene saranno convocati”.

Cosa c’è da temere del Bayer?

“La loro condizione mentale. Non perde mai, inizia a sentirsi imbattibile, e non maniera presuntuosa, ma avendo fiducia. Una squadra che fa 20 gol oltre il 90esimo significa che ha cuore, temperamento, conoscenza tattica, e giocatori di grande qualità. In due anni è passata dalla parte destra della classifica a vincere il campionato, cosa che non gli era mai riuscita ed è arrivata due volte in semifinale di Europa League”.

Meglio giocare in casa o fuori l’andata?

“Mah…col Brighton siamo passati giocando la prima in casa, indirizzando la partita in vista del ritorna, poi abbiamo vinto fuori casa e confermato il risultato giocando la seconda in casa. Cambia poco, cambia l’atteggiamento che avrai in queste partite in base che farai. Se vinci la prima e ti prendi un piccolo vantaggio, anche fuori casa puoi avere un atteggiamento che ti porta a passare il turno”.