DE ROSSI: “Ho tante soluzioni anche dalla panchina. Stadio pieno? Rosico a non poterla giocare…”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Feyenoord, gara di ritorno del playoff di Europa League.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

Che approccio iniziale avete preparato?

“Prepariamo sempre un approccio simile più o meno. Cambiamo qualche interprete o qualche scalata ma cerchiamo di andare a prendere i nostri avversari, di mantenere la palla al punto giusto quando la recuperiamo per poi andare a fare gol. È un po’ quello che fanno tutti quanti”.

Il Feyenoord cambia rispetto all’andata, con Gimenez e Timber cosa cambia?

“Cambia qualcosa, anche perché hanno messo Nieuwkoop davanti. Vedremo se metteranno cinque difensori ma non penso, probabilmente giocheranno con un giocatore più difensivo davanti. Non cambia molto, cambia che hanno alzato il valore della squadra e la qualità”.

C’è qualità della panchina, avete recuperato tanti giocatori.

“Sì, le soluzioni tattiche diventano tante quando hai tanti giocatori. Non posso lamentarmi, mi dispiace per la squalifica di Bove. Per il resto siamo tutti quelli che si possono portare, tranne Huijsen e Kristensen che non sono in lista Uefa. I ragazzi che sono qui mi danno grandi opportunità e un grande ventaglio di scelta e soluzioni”.

Si sente forte il rumore del tifo, questo pubblico aiuta ad avere più coraggio.

“Se non abbiamo coraggio in casa con tutto lo stadio pieno in ogni ordine di posto, abbiamo sbagliato qualcosa nel lavoro e nell’approccio al nostro lavoro. Il coraggio va mostrato e messo in campo anche fuori casa e nelle partite meno di cartello. Oggi è una di quelle partite in cui uno rosica a non poterle giocare, ma è una seconda opportunità e ma la posso godere guardando i miei giocatori, sarà un bel vedere”.