De Rossi, il passo falso di Lecce scatena i giornali: “Risvegliati i fucilieri di Mourinho”, “Così anche il suo gioco diventa brutto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ bastato il passo falso di Lecce per scatenare il dibattito sui giornali oggi in edicola, tra chi difende l’operato del nuovo tecnico per attaccare chi c’era prima di lui e chi invece ricomincia a gettare dubbi sulla qualità della rosa quando mancano quei due o tre giocatori chiave nell’undici titolare.

Sulla Gazzetta dello Sport il giornalista Giancarlo Dotto scrive: “L’avreste mai detto, ragazzi, che, al minimo mezzo passo falso, i fucilieri di Sir Mourinho avrebbero aperto il fuoco contro la Roma derossiana, non dopo essersi leccati i baffi della goduria più sfrenata?

Detto che la Roma di Lecce è stata davvero povera cosa, detto che a un allenatore esordiente per quanto superdotato e predestinato si possa e si debba concedere il bonus di commettere qua e là qualche ca**ata, dovuta anche, magari, alla voglia di strafare, davvero qualcuno pensava che questa Roma possa presentarsi in campo senza Dybala, Pellegrini, lo Smalling di ieri e lo Spinazzola di oggi ed essere la stessa?

A Roma e ovunque l’Incantatore José aveva giocato la sua partita altrove. Ha dato spettacolo ovunque Mourinho, tranne che in campo. Era stato “The Guardian” il primo a raccontare Mourinho come il Donald Trump del pallone. Il leader da idolatrare non ha mai la faccia e le parole di Daniele, uno che non si vergogna di firmare e mostrare in bianco la sua felicità di essere a Trigoria, ma l’irraggiungibile superbia di José alias Donald che trascina le sue folle adoranti nella guerra contro l’estabilishment“.

La Repubblica (P. Torri) invece punta il dito contro la scarsa qualità della rosa (“Senza qualità anche il gioco di De Rossi diventa brutto“), ritirando fuori il vecchio problema: quando mancano Pellegrini e Dybala la Roma non è la stessa. “Dopo la settimana della sosta, non ha compensato neppure con la quantità in una squadra che, al via del Mare, è apparsa lenta, confusa, lunga disordinata”.

Qualche stoccata a De Rossi per le sue “scelte iniziali (di formazione, ndr) fin troppo conservative“. Critiche anche ai Friedkin e a una “società che continua a non esserci, assenza che non consente neppure la libertà di alzare la voce di fronte a decisioni arbitrali incomprensibili“.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica

