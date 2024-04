“ON AIR!” – CORSI: “E’ ora di sfondare la Lazio”, FOCOLARI: “Roma favorita”, ROSSI: “Lukaku e Dybala possono farti vincere l’Europa League”, PIACENTINI: “Eccesso di critica verso De Rossi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mi ha sorpreso questo eccesso di critica nei confronti di De Rossi per quello che possiamo catalogare come un passo falso. Il suo percorso resta altamente positivo. Se la Roma non dovesse arrivare in Champions per uno o due punti, non si potrà dare la colpa a De Rossi. Non dico che ha già dimostrato tutto quello che doveva, ma la sensazione è di avere in mano un allenatore vero…”

David Rossi (Rete Sport): “Qualcuno oggi si è accorto che in questo 2024 Lukaku non sta facendo scintille… Dybala non al 100% nel derby? Continuo a non capire come sia possibile che a questo calciatore, anche se si prende un raffreddore, gli dura un mese…è un prezzo veramente salato da pagare per vedere le meraviglie che può fare quando sta bene e riesce a giocare con continuità… Lukaku e Dybala sono i due giocatori che, se vogliono e se riescono, possono farti vincere un’Europa League, anche nella partita secca contro il Liverpool…In una squadra ci sono i titolari e ci sono le riserve, Baldanzi non è Dybala, Bove non è Pellegrini, e Zalewski non è El Shaarawy…ma non è mica un’offesa…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Con la Lazio dobbiamo essere aggressivi, loro sanno palleggiare, la nostra fortuna è che Immobile non è più lo stesso e che Zaccagni potrebbe non farcela. Se aggredita, la squadra di Tudor rischia di non ragionare e può andare in affanno. Karsdorp? 90 palloni su 100 li passa indietro, e poi non ha più lo spazio per le sue sgroppate, per cui penso che potremmo vedere Huijsen a destra. Il pari di Lecce è stata un’amarezza, sono punti che peseranno tantissimo, ma Bologna e Juventus sono ancora aggredibili… Lukaku? Con Eriksson cambiò il modo di giocare di Pruzzo, ma poi anche lui ricominciò a segnare, per cui darei del tempo al belga. Vediamo se poi sarà disposto ad abbassarsi lo stipendio, sia lui che il Chelsea potrebbero accontentarsi di meno. Ma vi dico: nelle prossime tre partite, Lukaku farà due gol…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Ho la sensazione che sabato nel derby o a Milano col Milan la Roma possa giocare con Huijsen terzino destro. Per la Lazio immagino che giocherà Celik a destra, mentre col Milan penso che De Rossi metterà Huijsen con Mancini, Smalling e Angelino. La Roma soffre troppo i calci piazzati, e secondo me Huijsen darebbe una mano in questo senso. E poi penso che nelle prossime partite vedremo più Aouar di Bove come ricambio… De Rossi? E’ rispettabile anche il pensiero di chi dice di preferire un allenatore pronto a fine stagione a chi ha 15 partite da professionista. Io però avrei già rinnovato a De Rossi, e sono infastidito da questa carenza strutturale e organizzativa della Roma, che non ha ds, dg, un allenatore per il prossimo anno, e 10 giocatori in scadenza…Non è una situazione di programmazione, ma di “tiriamo a campare fino a giugno” nella speranza di centrare l’obiettivo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “E’ ora di vincerlo sto derby, o no? Con Dybala, Lukaku, El Shaarawy, Pellegrini…sono giocatori 100 volte più forti di quelli della Lazio. E’ ora di sfondarli, Zaccagni o non Zaccagni… Questo è un derby importante, sia per la supremazia cittadina, ma soprattutto per la Champions… De Rossi? Il primo giorno che è arrivato abbiamo detto subito che tutto quello di buono sarebbe stato fatto sarà merito suo, perchè per me certi giocatori erano scarsi prima e sono scarsi anche adesso…Qua ogni anno che andiamo avanti, abbassiamo l’asticella: abbiamo criticato Dzeko, una follia. Solo noi lo abbiamo fischiato. Siamo stati contenti che sono andati via certi giocatori, partendo da Mkhiaryan, e invece magari averceli ora…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il derby? Io sono sempre dell’idea che in certe partite è meglio due feriti che un morto…il pari non serve a nessuno, ma ti tiene in vita. La Lazio ha speso molto, deve recuperare energie fisiche e mentali. La Roma è più o meno alle solite: deve recuperare i migliori, un ritornello sentito per due anni di fila. Se pensi alle ultime tre partite, la squadra sembra stanca. Non so come ci arrivano le due squadre alla partita di sabato, sulla carta è un po’ meglio la Roma che recupera giocatori che si sono riposati…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “L’assenza di Zaccagni è pesante, ma la Lazio ultimamente ce l’ha avuto poco. La Roma ha steccato a Lecce, ma ci sta un pareggio con una squadra che ha dei valori e ha la spinta del nuovo allenatore…non la vedrei come segnale negativo. Così come non la vedo un segnale negativo la sconfitta della Lazio di ieri. Secondo me se la giocheranno al massimo, e sarà una partita che toglierà tante energie alla Roma in vista della trasferta col Milan…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Derby? Viste le ultime partite, non sono premesse eccezionali. Sia la Roma che la Lazio sono scivolate. Ma penso che la Roma sia favorita, la Lazio ha accusato la stanchezza di questo nuovo modo di giocare e a ha un giorno in meno di tempo per prepararla. La Roma ritroverà Pellegrini e Dybala, mentre la Lazio perde Zaccagni, il giocatore più pericoloso lì davanti. E poi con Mourinho la Lazio andava bene, ma stavolta lui non ci sarà. De Rossi ha sempre sofferto molto i derby da giocatore…Ma la Roma resta favorita…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “E’ un derby nuovo, pensavamo di vedere Mourinho contro Sarri e invece ci sono due allenatori differenti. Come tutti i derby è una partita che conta molto. Non ci sono favoriti, la Lazio ha cambiato assetto e può avere dei problemi, ma è un derby alla pari. Quando De Rossi ha scelto gli undici di Lecce ha pensato alle due partite determinanti contro Lazio e Milan. Col derby torneranno Spinazzola, Pellegrini, Dybala…sarà una Roma vera…”

