AS ROMA NEWS – Dopo un grande inizio di stagione, le prestazioni di Romelu Lukaku con la maglia della Roma hanno perso brillantezza. Con l’arrivo di De Rossi sulla panchina giallorossa c’è stata poi un’involuzione in negativo della sua vena realizzativa.

Un controsenso, se si pensa che con il gioco del neo allenatore la squadra è diventata più spregiudicata e offensiva, in grado di portare più uomini in area avversaria e di realizzare molti più gol.

Eppure le prestazioni di Lukaku sono andare in calando: per il belga appena 2 gol nelle ultime dieci partite di campionato. Una media pericolosamente bassa per il colpo estivo dei Friedkin, che per regalarlo ai tifosi hanno messo mano al portafogli con un investimento economico importante.

“Lukaku è sparito, così perderà la Roma” titola l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Che racconta come il giocatore vorrebbe restare ancora nella Capitale. Ma la sua permanenza in giallorosso è in forte dubbio: difficilmente la proprietà americana deciderà di spendere così tanti milioni se il belga continuerà a segnare così poco.

Il finale di stagione sarà decisivo per la Roma e per Lukaku: solo con i gol del belga gli uomini di De Rossi potranno sperare di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Fonte: Gazzetta dello Sport