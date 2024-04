Lazio, Zaccagni ko: è a rischio per la Roma. La sconfitta in Coppa Italia pesa alla vigilia del derby

ALTRE NOTIZIE – La Lazio di Tudor non riesce a ripetere la bella impresa in campionato di qualche giorno fa e viene battuta dalla Juventus allo Stadium per 2 a 0 nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia.

Decidono i gol di Chiesa e Vlahovic nella ripresa, un risultato che ipoteca il passaggio del turno per i bianconeri. Brutte notizie anche sul fronte infortunati per il neo allenatore Tudor: Zaccagni è stato costretto al cambio dopo appena 14 minuti.

L’attaccante è stato colpito duro alla caviglia e ha chiesto immediatamente di uscire dal campo: al suo posto è subentrato Isaksen. “Brutta distorsione“, commenterà l’allenatore biancoceleste parlando del suo ko, che lo mette in forte dubbio per la partita contro la Roma di sabato prossimo.

Sicuramente out Provedel, che non ha recuperato in tempo dal suo problema fisico nonostante le sensazioni positive del medico sociale del club laziale: “Non recupera sicuramente per il derby“, ha chiosato Tudor.