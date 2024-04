Giudice Sportivo: un turno di stop a Ndicka

AS ROMA NOTIZIE – Il Giudice Sportivo ha pubblicato le decisioni disciplinari in merito alla 30ª giornata di Serie A.

Per quanto riguarda la Roma, un turno di squalifica per Evan Ndicka, che nel match con il Lecce ha ricevuto la sua quinta sanzione in campionato e salterà il derby contro la Lazio. Restano in diffida Llorente, Huijsen e Azmoun.

E’ stata inoltre inflitta un’ammenda di 1.500 euro alla società capitolina a causa di un fumogeno lanciato dal settore ospiti. Non ci sono squalificati, invece, in casa Lazio.

Fonte: legaseriea.it