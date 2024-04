ULTIME DA TRIGORIA – Spinazzola torna in gruppo. Ok Dybala e Smalling

AS ROMA NEWS – Dopo il deludente pareggio di Lecce, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria per cominciare a preparare il derby di sabato contro la Lazio.

Buone notizie per Daniele De Rossi che riabbraccia Leonardo Spinazzola, tornato in gruppo: il terzino ha superato i problemi muscolari e nella stracittadina partirà dal primo minuto.

Regolarmente in campo anche Paulo Dybala, che contro il Lecce ha giocato solo una manciata di minuti, e Chris Smalling: vista l’assenza di Ndicka per squalifica, l’inglese si candida con Llorente e Huijsen per una maglia da titolare accanto a Mancini.

Ancora out Kristensen, così come Sardar Azmoun. Ok Tammy Abraham, che tornerà in panchina per l’attesissima sfida di sabato prossimo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini