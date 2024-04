“ON AIR!” – ROSSI: “Formazione sbagliatissima, il danno fatto ieri è quasi definitivo”, CORSI: “Squadretta da quinto posto, la colpa non è di De Rossi”, FOCOLARI: “Lukaku è una comparsa”, CASANO: “Su lui va fatto un serio ragionamento”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Quello non era un calcio di rigore, ma due calci di rigore, perchè i falli su Zalewski erano due. Marcenaro se gli dico che è incompetente gli faccio un favore: credo non sia in grado di arbitrare in Serie A. Si sono verificate le sinistre previsioni di Mourinho quando disse che avrebbe ammonito Mancini dopo 10 minuti facendogli saltare il derby, lo ha fatto stavolta con Ndicka…secondo voi era da ammonizione quel fallo? Ieri però, per la prima volta da quando è sulla panchina della Roma, ci sono delle responsabilità di De Rossi: formazione sbagliata, cambi tardivi e c’è una responsabilità anche sua nella mancata vittoria di ieri. Temo che i due punti persi ieri te li porterai dietro alla fine…”

David Rossi (Rete Sport): “Formazione iniziale sbagliatissima…E’ vero che l’allenatore sta in campo tutta la settimana, e solo lui può sapere se El Shaarawy, Aouar e Dybala potevano giocare o no. Ma vogliamo paragonare quello che hanno fatto El Shaarawy e Aouar in quei 25 minuti con quelli che hanno fatto Zalewski e Bove? Si dice: “Eh ma sabato c’è il derby“…ma ragazzi, se continuiamo a pensare alle partite dopo…guardate che la partita di Lecce valeva tre punti come il derby. Il danno di ieri non è definitivo, ma è quasi definitivo. Io ieri ho visto una Roma da girone di andata… Non mi sono piaciuti nemmeno i cambi, tardivi, e le dichiarazioni post partita, perchè mi aspettavo altro… Marcenaro? L’ammonizione di Ndicka è vergognosa, e poi c’è l’episodio del rigore, lì c’erano due falli, non uno…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Il Lecce mi è sembrato molto più determinato, ha giocato col coltello tra i denti, noi no. Se non ci sono Dybala, Pellegrini, Spinazzola, la differenza si vede… Alla Roma manca il Maicon a destra e il grande esterno d’attacco a sinistra, ma poi devi mettere mano al portafoglio anche per comprare le seconde linee…Baldanzi? Se gioca con i titolari è un conto, se me lo metti con una serie di riserve è un altro….”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Zalewski molto peggio di Baldanzi, anche ieri nullo purtroppo… Su Lukaku va fatto un ragionamento serio, sono tre annate in cui fa benino, bene, poi molto male…è una media da 6+, non è una media d’eccellenza da calciatore da 40 milioni…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Visto che non avevi Dybala, Pellegrini e Spinazzola, io ieri non avrei rinunciato mai rinunciato a El Shaarawy…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ragazzi, la squadra è questa… La colpa non è di De Rossi perchè ha fatto giocare quello o quell’altro. La colpa è solo la nostra che non ci accorgiamo che questa è una buona squadretta da quinto posto in giù… La Roma senza Dybala e Pellegrini è una squadra normalissima… Baldanzi? Se lo paghi 5 milioni ci sta, ma se lo paghi 15 milioni non era meglio altro? E poi ci sono Zalewski e Aouar: come pensate che questi possano diventare grandi giocatori? Non capisco l’attacco a De Rossi… El Shaarawy? Ma se nessuno lo faceva giocare con continuità, nemmeno Mourinho, qualcosa ci sarà…Io questi attacchi a De Rossi non li capisco… Frattesi nella Roma sarebbe il nostro salvatore, mentre all’Inter fa la riserva…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma ieri non è riuscita a uscire dalle pressioni del Lecce, di Oudin e Piccoli, non di David Silva, e se non esci da quelle stai messo malino… Fra l’altro nel primo tempo il vento contrario qualche problema te l’ha creato, al primo lancio lungo la palla ti è ritornata nella tua metà campo. Ti sei reso conto subito che ti mancava la possibilità di lanciare lungo e di uscire dalle pressioni con quella soluzione, e lì si sono un po’ spaventati. Poi nella ripresa il rapporto è cambiato, e non per caso la Roma ha costruito meglio. Le occasioni del Lecce sono nati da disastri della Roma: quel calcio d’angolo dove Sansone si trova da solo in area, libero di stoppare e tirare…ma come è possibile?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma? Cosa vuoi dire… Lukaku ha fatto 14 reti nella precedente gestione e 4 adesso…Bisogna capire e valutare perchè la squadra è così in difficoltà. La Roma a Firenze aveva perso, col Sassuolo aveva fatto una gran fatica, e ieri ha sofferto tutta la partita. Certe scelte non le ho capite come tenere fuori El Shaaray e far giocare Dybala solo dieci minuti. Scelte discutibili, assolutamente, che allontanano la Roma dall’obiettivo. La squadra non sta al meglio nonostante la sosta…Ieri è andata bene, rischiavi di non prendere nemmeno un punto, ma in generale la squadra mi sembra calata molto nell’ultimo mese…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Sulla partita, abbiamo fatto tanti complimenti a De Rossi ma ieri non mi è piaciuto nulla… Se ti presenti a Lecce senza Pellegrini e Dybala e ti presenti a Lecce con quella formazione, ci metti del tuo…Per me De Rossi meritava già il rinnovo, ma ieri fa degli errori: non puoi tenere fuori El Shaarawy, e poi sbaglia ad aver fatto giocare Ndicka che era già squalificato col Milan, e così salta due partite…E poi perchè queste rotazioni nella prima partita di un ciclo, dopo due settimane di stop? Ieri la Roma ha fatto due passi indietro. Abbiamo rivisto gli stessi errori di un mese fa, la fascia destra della Roma era imbarazzante, Dorgu e Gallo, non Cafu e Garrincha, hanno affondato con facilità irrisoria…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il Lecce meritava di vincere la partita, però il rigore per la Roma c’era. Quando una partita va in un certo modo, attaccarsi all’episodio è sbagliato. Se dobbiamo giudicare la partita, il Lecce ha fatto 27 tiri in porta…non è stata la Roma che mi ha incantato negli ultimi tempi… Lukaku? De Rossi non riesce a sfruttarlo perchè è in crisi, si è perso proprio per strada, è un periodo lungo che fa la comparsa, se è questo la Roma non deve tenerlo. Non sta facendo la differenza…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il Lecce ha giocato meglio, ha creato più della Roma e meritava sicuramente di vincere. Ma se l’arbitro non avesse sbagliato, avrebbe vinto la Roma, e non sarebbe stata la prima volta che la squadra che gioca peggio alla fine vince… De Rossi ha sottolineato che la Roma non ha giocato come avrebbe dovuto, ma vincere a Lecce è complicato, è ben organizzata ed è spinta dal suo pubblico. Ora ci sono due partite che decideranno gran parte della stagione… Lukaku? C’è uno scadimento di forma preoccupante per il futuro. Non penso che sia colpa del nuovo modo di giocare che lo mette in difficoltà, è lui che è meno efficace. Il periodo di appannamento comincia a essere troppo lungo…”

