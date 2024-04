“Non c’è contatto, ma un normale contrasto di gioco”. Svelato l’audio della sala VAR dopo il fallo su Zalewski (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Continua a far discutere il rigore non dato dall’arbitro Marcenaro per fallo su Zalewski nel corso del primo tempo di Lecce-Roma.

Nella serata di ieri, durante la trasmissione Open Var, è stato svelato anche il contenuto della comunicazione tra l’arbitro Marcenaro e Paterna-Di Paolo, rispettivamente Var e Avar dell’incontro di Lecce, sull’episodio del rigore non assegnato alla Roma.

“Per me aveva già calciato (Zalewski, ndr), poi non ho visto sinceramente”, ammette Marcenaro ai colleghi in sala Var. Il responso di Paterna, assistito per l’occasione da Di Paolo, è questo: “Non è un contatto. Lui gioca la palla, poi per me questo diventa proprio un contrasto di gioco perché va addosso il portiere, colpisce prima il suo difensore e poi vanno addosso a lui (Zalewski, ndr). Ma quello poi diventa uno scontro di gioco. Non vedo imprudenza, per me è tutto regolare“.

L’ex arbitro Damato, in studio, sembra appoggiare la decisione del VAR: “Si tratta molto più di uno scontro di gioco. Ci sentiamo di avallare il Var e l’Avar perchè vi è intervento di Falcone che va a scontrarsi col compagno di squadra, con entrambi che poi franano su Zalewski.

Non è imprudenza e non è passibile come cartellino giallo. Lo cataloghiamo come scontro di gioco consecutiva ad una dinamica normale che coinvolge il portiere. Se fosse stato fischiato calcio di rigore in campo, il Var avrebbe fatto silent check”.