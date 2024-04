De Rossi in panchina con Burdisso ds: così la Roma costruisce il suo futuro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi in panchina, Nicolas Burdisso in tribuna. Si potrebbe tingere ancora di più di giallorosso la Roma dei Friedkin del prossimo anno.

Per il tecnico è arrivata la meritata promessa del rinnovo da parte dei texani, che con una stretta di mano e un comunicato ufficiale hanno annunciato urbi et orbi la permanenza dell’ex capitano in quello che i presidenti hanno definito un “progetto a lungo termine”.

Questo significa che De Rossi firmerà nei prossimi giorni un contratto pluriennale a base fissa più bonus legati anche agli obiettivi raggiunti. E se la guida tecnica del futuro è ormai nota, resta ancora vacante la posizione di direttore sportivo. Un vuoto che potrebbe essere colmato molto presto.

Scelto l’allenatore, adesso è il tecnico stesso che spinge per avere accanto a sé un uomo di fiducia, un ds con cui lavorare in armonia per condividere nomi e strategie. Ecco perchè negli ultimi giorni è tornato in auge il profilo di Nicolas Burdisso, attuale dt della Fiorentina. Il cui futuro però sembra lontano dalla viola.

De Rossi lo vorrebbe avere al suo fianco in questa nuova avventura dentro Trigoria. L’ex difensore giallorosso ha competenze e conosce bene l’ambiente. Ecco perchè la sua candidatura starebbe prendendo quota a discapito di quella di Modesto, profilo caldeggiato nei mesi scorsi da Lina Souloukou.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica

