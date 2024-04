Lukaku si ferma, ora tocca ad Abraham

AS ROMA NEWS – Una piccola lesione muscolare potrebbe fermare Lukaku per le prossime tre partite: una brutta notizia per la Roma, che perde l’indistruttibile belga nel momento decisivo della stagione.

Oggi l’attaccante effettuerà i controlli che stabiliranno l’entità del problema avvertito nel corso della partita contro il Milan: scongiurati guai al ginocchio, per Lukaku è probabile che ci sia una leggera lesione al flessore che gli impedirà di giocare contro Bologna, Udinese e Napoli.

L’obiettivo di Big Rom, in quel caso, sarebbe tornare in campo per la semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. E se De Rossi dovesse davvero perdere Lukaku fino ai primi di maggio, tutto il peso dell’attacco romanista passerà su Tammy Abraham. Quello che viene considerato il centravanti del futuro della Roma.

L’inglese ha pienamente recuperato dal grave infortunio al ginocchio e anche contro i rossoneri giovedì scorso ha dato la sensazione di essere atleticamente a posto. Gli manca un po’ di ritmo partita, ma adesso toccherà a lui portare gol all’attacco romanista. Nel 4-3-3 disegnato dal nuovo allenatore, Tammy può esprimere al meglio le sue qualità.

Importantissimo poi il rientro di Sardar Azmoun: l’iraniano si è messo alle spalle il guaio muscolare accusato in nazionale ed è pronto a dare il suo contributo alla causa romanista. L’attaccante di proprietà di quel Bayer Leverkusen che la Roma affronterà all’inizio di maggio si gioca la sua permanenza nella Capitale in queste ultime nove (o forse dieci) partite.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport