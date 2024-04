DE ROSSI: “L’ansia da derby non mi mancava. Dybala farà una grande partita, abbiamo giocatori di livello altissimo. Dybala?

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Lazio, derby valido per la trentunesima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match.

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

Come trasformare la tensione in qualcosa di positivo?

“Devono essere bravi i ragazzi, sono partite che si caricano da sole. Si deve trovare equilibrio, troveremo un avversario agguerrito, abbiamo giocatori di livello altissimo”.

Dybala?

“Sta bene, ha fatto anche delle distanze che gli erano mancate prima di Lecce, non era possibile farlo giocare più di quanto ha fatto, non volevamo rischiare e farà una grande partita”.

Le mancava il derby?

“No questa ansietta prima no, però è una delle partite più belle del mondo, sono fortunato ad averne giocati tanti, ho giocato i derby più belli del mondo (a Roma e a Buenos Aires, ndr) e sono fortunato e un privilegiato a viverlo sotto quest’altra prospettiva”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!