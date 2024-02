DE ROSSI: “Orgoglioso dei miei, ma nel secondo tempo siamo calati tutti. Non possiamo permetterci la mediocrità”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Inter, gara valida per la ventiquattresima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

DANIELE DE ROSSI A DAZN

La via per la Roma è quella giusta?

“Ci sono tante risposte positive e se vogliamo giocare al livello di queste squadre non possiamo mai abbassare il livello perché poi ti castigano. Partita sostanzialmente pari, sono orgoglioso della partita dei miei, hanno dato tutto e lo stadio lo ha riconosciuto.

Non dico che sono orgoglioso di loro perché sono scarsi, ma perchè hanno giocato una partita di livello”

Gli errori dei singoli hanno pesato?

“Troppo facile accollarla a un giocatore, le partite si vincono tutti insieme. Abbiamo abbassato tutti il livello della prestazione a inizio secondo tempo, e ci sta che la perdi con una squadra forte come l’Inter. La Roma ha fatto una buona partita, e se abbiamo perso è perchè siamo stati al di sotto dell’Inter. Ma manco tanto…”.

El Shaarawy ha fatto la differenza nel primo tempo.

“Abbiamo deciso di difenderci a cinque, non volevamo dargli ampiezza. L’unico rischio era Angelino che non aveva la fisicità, ma siamo stati bravi. E’ stato bravo Stephan. Sapevamo che ci sarebbero stati momenti in cui avremmo sofferto”.

Cosa lascia questa sconfitta?

“Lascia una partita, un gioco e delle scelte da analizzare. Io sono figlio calcistico di Spalletti, quando perdi tutti a casa, e l’Inter non ha rubato niente. La partita poteva finire in parità, ma se vogliamo competere dobbiamo salire e diventare perfetti. Per questo va analizzata la partita, noi non possiamo permetterci la mediocrità”.

Perchè questo saliscendi?

“Dobbiamo migliorare, devo lavorare in questa direzione. Forse non ho toccato i tasti giusti all’intervallo. Ci sta di soffrire contro l’Inter, ma in quei momenti bisogna fare legna, fare pressione, altrimenti non li prendi mai. Dovevamo essere perfetti, ci siamo confusi sull’autogol di Angelino, questo è uno dei tasti su cui lavorare. Se non sei perfetto contro queste squadre ti fanno gol”.

Il Feyenoord?

“Dobbiamo essere all’altezza di tutti. Ci sono squadre con rose veramente importanti, ma anche noi siamo forti e ora c’è il Feyenoord da battere. Dobbiamo essere pronti di gambe e di testa perchè sarà difficile”.

DANIELE DE ROSSI IN CONFERENZA STAMPA

Sono mancate le fasce.

“Sapevamo che erano forti sulle fasce, per questo abbiamo difeso a cinque. C’è da migliorare sulle fasce, ma le due azioni dei gol sono figlie di una sofferenza di tutto il campo, c’è stato un calo nel secondo tempo che col Verona forse ti puoi permettere, ma con l’Inter no”.

Come sta Cristante? Il gol dello 0 a 1?

“Bryan ha un problemino alla schiena con cui convive. Per me è un giocatore importante, ma se devo fare un cambio, ho levato quello che poteva soffrire per il dolore. Sul gol dell’uno a zero, per me non è mai fuorigioco. L’unico fastidio è che ne ho visti fischiare tanti, ma per me quello è da convalidare. Gli arbitri italiani stanno arbitrando bene con un regolamento non scritto benissimo, specie per il VAR. Dobbiamo riscrivere il regolamento perchè sennò si va verso un altro sport”.

Che momento sta vivendo Lukaku? Mi sembra appannato…

“Per me ha fatto la partita degli altri, non sarà felice perchè abbiamo perso. Non m,i piace parlare dei singoli, si vincono e si perdono tutti insieme. Lui si muove bene, e se continua a crearsi tre o quattro occasioni a partita farà tanti gol, ma bisogna anche dargli un po’ di fiato. Magari esiste anche un po’ di stanchezza. Ma nella settimana ha un atteggiamento fenomenale in allenamento, professionista come pochi e non posso essere più contento. Poi bisogna essere esigenti, e non gli si può dire sempre bravo. Ma si perde tutti insieme”.

Nel secondo tempo sembrava un 3-4-2-1…

“Abbiamo finito con un 4-2-3-1, lo spazio di Baldanzi era diverso da quello di Pellegrini, ma penso che a livello fisico e di occasioni create, la partita è finita bene. E’ stata una scelta anche in ottica futura, dobbiamo far giocare Baldanzi e Dybala insieme, ma anche dettata dal fatto che stavamo perdendo…”

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

Primo big match da allenatore della Roma. Che sensazioni hai?

“Emozionante, come lo era l’esordio e la prima in trasferta. Una bella sensazione di emozioni e sentimenti forti, fortunatamente o sfortunatamente c’è anche una gara da preparare. Il tempo libero di pensare all’atmosfera non ce l’ho, sono molto sereno”.

Come mai gioca Huijsen e non Llorente?

“Llorente poteva giocare, entrambi sono giocatori importanti. Llorente era uscito prima con il Cagliari per un problemino, negli ultimi due giorni non si è allenato tanto e visto che la prossima gara di Europa non ho Huijsen ho preferito far giocare Dean. Ho grandissima fiducia in lui, è giovane, ha personalità e ci può aiutare”.

Il coraggio lo ha visto in queste ore, soprattutto negli occhi di Lukaku?

“Ho visto un giocatore come tutti i compagni sereni e tranquilli, contro una squadra molto forte. Giochiamo contro una squadra molto forte, hanno qualche difetto come tutte le squadre. Tutto può succedere, ho giocato contro squadre forti e ho vinto e giocato con squadre meno forti e ho perso, il risultato è aperto. Sono una grande squadra, a fine partita speriamo che sappiano che lo siamo anche noi”.