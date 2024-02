ROMA-INTER 2-4: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma crolla nella ripresa ed esce battuta dall’Olimpico con un pesante ko per 4 a 2. L’Inter mette la quarta nel secondo tempo e rafforza il primato in classifica.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i nerazzurri nel match valido per la ventiquattresima giornata di campionato:

Rui Patricio 5 – Incolpevole sulla parabola disegnata da Acerbi, è però troppo fermo tra i pali sul precedente corner di Dimarco. Nella ripresa viene sepolto dai gol dei nerazzurri.

Karsdorp 4,5 – Dimarco è un cliente scomodissimo, lui però non si aiuta sbagliando quasi ogni pallone giocato.

Mancini 6,5 – Giganteggia nel primo tempo, rendendo inoffensivi Thuram e Lautaro, poi segna un gol bellissimo per tempi di inserimento e realizzazione. Nel secondo tempo l’Inter alza i giri del motore, e le cose cambiano. Si fa bruciare da Thuram in occasione del gol del 2 a 2.

Huijsen 6 – Gioca contro avversari di livello, e lui ce la mette tutta. Qualche sbavatura comprensibile.

Angelino 5 – Meno appariscente rispetto al Cagliari, ma era lecito prevederlo. Segna nella porta sbagliata nel tentativo di anticipare lo spauracchio Thuram. Passo indietro. Dal 60′ Spinazzola 6 – Ingresso volitivo, scalda i guanti di Sommer con un bel destro dalla distanza.

Cristante 5,5 – Gioca stranamente sotto tono, complice un problemino alla schiena accusato a inizio partita. Dal 60′ Bove 5,5 – Non sta attraversando il suo momento migliore. Sbaglia un pallone a centrocampo che permette all’Inter di ripartire e trovare il gol che spegne le speranze giallorosse.

Paredes 6 – Bel primo tempo, quando si prende oneri e onori. Cala come tutti nella ripresa. Lascia troppo spazio libero sulla propria trequarti in occasione del gol del 2 a 2 a inizio ripresa e che spiana la strada alla rimonta nerazzurra.

Pellegrini 7 – Offre prima il pallone a Mancini per la rete dell’1 a 1 e poi a El Shaarawy per il sorpasso giallorosso. Splendido l’assist per Lukaku, che il belga non sfrutta a dovere. Dal 75 ‘Baldanzi 6 – Cerca di dare un pizzico di imprevedibilità all’attacco, ci riesce in parte.

Dybala 6 – Parte maluccio, poi comincia ad aumentare i giri. Il campo pesante e la pioggia battente non gli permettono di esprimersi al meglio. Dall’87’ Azmoun sv.

Lukaku 5 – Primo tempo anonimo. Nella ripresa si divora la palla del pari addormentandosi davanti a Sommer. Male.

El Shaarawy 7– De Rossi lo ha rimesso al centro della Roma riportandolo nel ruolo che ne esalta le doti. Quando è in serata di grazia, come stasera, è un top player. Peccato però che non sia continuo. Dal 75′ Zalewski 6 – Prova a ridare vivacità alla fascia, ma senza fortuna.

DANIELE DE ROSSI 6 – La sua Roma a due facce lascia comunque ben sperare per il futuro. La squadra gioca un ottimo primo tempo, ma crolla nella ripresa appena abbassa l’intensità. Ora bisogna trovare la chiave giusta per evitare questi cali all’interno della partita, che sono pagati a caro prezzo quando affronti squadre come l’Inter.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini