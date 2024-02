FARRIS: “Nel primo tempo non è stata la vera Inter, merito anche della Roma. Nella ripresa abbiamo alzato i motori”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter oggi in panchina per la squalifica di Simone Inzaghi, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del vice tecnico dei nerazzurri ai microfoni dei giornalisti al termine della sfida:

Ci è stato detto che Inzaghi ha fatto una videochiamata alla squadra all’intervallo. Cosa vi siete detti?

“Non c’è stata una videochiamata, c’è stata una comunicazione con il mister perché non aveva visto la squadra fare quello che doveva fare. Noi dello staff abbiamo fatto da tramite. Il primo tempo non è stata la vera Inter, ma anche per merito della Roma. Abbiamo preso due gol evitabili, nel secondo tempo è venuto fuori il motivo per il quale questi ragazzi sono così straordinari. Abbiamo alzato i motori e trovato le posizioni giuste. Giocare contro queste squadre su questi campi è difficilissimo”.

Cosa vi ha dato fastidio nel primo tempo e cosa avete migliorato nel secondo?

“Riuscire con la mobilità a creare quella superiorità numerica che poteva mandare fuori giri le loro pressioni è mancato nel primo tempo. Ci aspettavamo una pressione un po’ più alta all’inizio della Roma e ci è stata. Questo è uno stadio che spinge e la squadra è salita. Nel secondo tempo abbiamo trovato le nostre posizioni, abbiamo trovato le linee. Al primo segnale che diamo loro lo captano e cambiano la partita”.

L’azione del 2-2?

“Sono azioni che proviamo sempre, muovere una punizione veloce trovando l’avversario non pronto. L’input a fine primo tempo era trovare le posizione dei centrocampisti e sfruttare la presenza dei quinti nella metà campo avversaria. Questo ci ha permesso di palleggiare meglio e allungarci. C’è tanta qualità dei ragazzi, non era una partita semplice”:

Il distacco della Juve è più importante?

“Tenere le squadre dietro lontane è importantissimo, anche se sappiamo che non molleranno mai. Era un campo veloce e poi si è appesantito, poi i ragazzi hanno aumentato la qualità delle giocate e abbiamo tirato fuori il meglio”.

Chi è più importante tra Lautaro e Thuram?

“Sono importanti Arnautovic e Sanchez, danno sempre il loro contributo. Marko oggi ha fatto l’assist. Anche sul 3-2 volevamo fare gol e trovare le forze”.

Contro l’Atletico cosa vi inventerete?

“No, in realtà non abbiamo messo la testa su questa gara se non visionando qualche partita. Ora però prepariamo la Salernitana, che viene prima. La squadra è così centrata con gli obiettivi che sa distinguere. L’Atletico Madrid non è che spaventa, ma è abituata a giocare queste partite, la studieremo nel migliore dei modi e con calma visto che la prima è in casa e San Siro dà sempre una grande mano”.