MANCINI: “Siamo arrabbiati per la sconfitta. Primo tempo stupendo, dobbiamo rimproverarci quei 10 minuti della ripresa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Inter.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Cosa vi siete detti dopo una partita del genere?

“Brucia perché quando perdi non è positivo. Siamo arrabbiati, ma consapevoli di aver fatto la partita giusta contro la squadra più forte del campionato. Primo tempo stupendo, dobbiamo rimproverarci i primi 10/15 minuti del secondo tempo”.

Il cambiamento nel vostro stile di gioco?

“De Rossi è preparato, ha portato le sue idee e noi siamo stati bravi a capirle. Prima di lui i risultati non stavano andando bene, dovevamo dare qualcosa di più. Oggi abbiamo messo in pratica ciò che il mister ci chiede. Il 2-4 è un risultato un po’ pesante, l’Inter non ha rubato niente ma forse il pareggio era più giusto. La prestazione deve farci pensare a continuare così perché i risultati arriveranno”.

La cosa più facile e la più difficile del passaggio dalla difesa a 3 a quella a 4?

“I giocatori devono capire ciò che il mister chiede. A 3 siamo più aggressivi e i difensori possono ragionare più singolarmente, mentre a 4 più di reparto. Siamo abituati a giocare sia a 3 sia a 4”.

Più difficile marcare Thuram o Lukaku?

“Due giocatori fortissimi, Lukaku è uno dei centravanti migliori al mondo. Thuram è un grandissimo giocatore. Sono tutti e due forti”.

Una prestazione del genere è la prova che questo è un gruppo fatto di uomini?

“Sì, pensiamo alla Roma e all’andare forte in allenamento per vincere tutte le partite. Oggi ci abbiamo provato, il percorso è questo e cercheremo di fare meglio”.