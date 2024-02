ROMA-INTER: 2-4 (17′ Acerbi, 28′ Mancini, 45′ El Shaarawy, 49′ Thuram, 56′ aut. Angelino, 93′ Bastoni). Crollo nella ripresa, primo ko per De Rossi

AS ROMA NEWS – Big match all’Olimpico, il primo da quando c’è mister De Rossi sulla panchina giallorossa. La Roma misura la sua crescita di gioco e personalità contro la prima della classe.

L’Inter di Inzaghi è infatti la squadra da battere quest’anno: al momento solo il Sassuolo è riuscito a sorprendere i nerazzurri, saldamente in testa alla classifica con un margine di quattro punti sulla Juventus nonostante una partita da recuperare.

I giallorossi dovranno giocare una partita di grandissimo livello per riuscire a battere la capolista. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e al racconto del match con la diretta testuale. Forza Roma.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita. La Roma crolla nella ripresa, dopo aver chiuso il primo tempo avanti di un gol. Approccio sbagliato dei giallorossi che incassano due reti nei primi dieci minuti del secondo tempo, poi nel recupero, nel momento di massima spinta della Roma arriva il gol di Bastoni che chiude i giochi. Un vero peccato.

93′ – GOL INTER: la chiude Bastoni in contropiede su assist di Arnautovic.

91′ – Ammonito Huijsen.

90′ – Cinque minuti di recupero.

87′ – CAMBIO ROMA: dentro Azmoun, fuori Dybala.

86′ – Dybala in area cicca il sinistro al volo a pochi passi da Sommer!

85′ – Ultimi cinque minuti. Spinge la Roma alla ricerca del pari.

84′ – OCCASIONE ROMA! Bolide di Spinazzola dalla distanza, Sommer con i pugni respinge in affanno!

77′ – OCCASIONE ROMA! Zalewski serve subito Dybala che calcia col sinistro prendendo però la parte esterna della rete!

75′ – CAMBIO ROMA: dentro Zalewski e Baldanzi, fuori El Shaarawy e Pellegrini.

74′ – TRIPLO CAMBIO INTER: dentro Dumfries, Carlos Augusto, e Arnautovic, fuori Darmian, Dimarco e Lautaro.

70′ – OCCASIONE ROMA! Lukaku, lanciato in porta da Pellegrini, perde clamorosamente l’attimo e si fa chiudere da Sommer in uscita bassa!

67′ – La Roma sembra calata molto fisicamente, serve una scossa.

63′ – CAMBIO INTER: dentro De Vrij, fuori Acerbi.

60′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Spinazzola e Bove, fuori Angelino e Cristante.

57′ – PALO INTER: conclusione potente di Calhanoglu dal limite, il palo salva Rui Patricio. Ora la Roma sta letteralmente sbandando,

56′ – GOL DELL’INTER: autogol di Angelino. Il difensore la manda in rete nel tentativo di anticipare Thuram. Controsorpasso dei nerazzurri nel giro di dieci minuti.

48′ – GOL DELL’INTER: THURAM. Troppo spazio lasciato sulla trequarti, palla a Darmian che tutto libero a destra crossa basso a centro area per il destro del francese.

47′ – Ammonito Mancini per un fallo su Mkhitaryan.

46′ – Si riparte. Nessun cambio all’intervallo per le due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce qui un gran primo tempo della Roma: dopo il vantaggio iniziale di Acerbi, la squadra giallorossa, partita forte, non si disunisce a la ribalta con i gol di Mancini ed El Shaarawy.

45′ – Tre minuti di recupero.

45′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! EL SHAARAWY!!! Che gol! Ripartenza micidiale della Roma con Pellegrini che lancia Il Faraone, controllo in area e bolide sotto l’incrocio!!

41′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy tra le linee innesca Dybala, l’argentino controlla col sinistro e in area batte col destro: palla che si alza sopra la traversa!

40′ – Dimarco scappa via bene a sinistra sul filo del fuorigioco, entra in area e calcia incrociato, palla che esce sul fondo.

35′ – La pioggia aumenta d’intensità e questo può diventare un fattore.

30′ – Lo stadio inveisce contro Guida, la cui direzione non sta piacendo ai romanisti.

28′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! MANCINI!!! Punizione pennellata dalla trequarti da Pellegrini, inserimento in area del difensore che di testa fa uno a uno!!

20′ – Dopo una lunga permanenza al monitor, Guida conferma il gol dell’Inter.

18′ – Il VAR richiama Guida! Il gol potrebbe essere annullato per fuorigioco attivo di Thuram!

17′ – GOL INTER. Calcio d’angolo di Dimarco, Lukaku spizza di testa ma serve un assist involontario per Acerbi che di testa porta in vantaggio i nerazzurri.

15′ – Tentativo di Barella dalla distanza, palla deviata in angolo.

15′ – Dopo un avvio tutto giallorosso, ora la partita è equilibrata. Piove copiosamente, vedremo come e quanto reggerà il campo.

5′ – Partenza sprint della Roma, Inter in difficoltà.

1′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy in area nerazzurra calcia a giro, Sommer smanaccia in angolo!

0′ – Fischia Guida, comincia Roma-Inter!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:00 – La Roma annuncia il suo schieramento ufficiale: mister De Rossi conferma il 4-3-3 con El Shaarawy nel tridente e Bove in panchina, ma la sorpresa è la presenza di Huijsen in difesa al posto di Llorente. In panchina anche Smalling e Azmoun.

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale dell’Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.

Ore 16:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Sopra l’Olimpico piove da qualche ora, per il momento però il terreno regge senza problemi. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione dei due tecnici: nella Roma da sciogliere un rebus nell’undici titolare col ballottaggio Bove-El Shaaarawy.

ROMA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Llorente, Smalling, Celik, Spinazzola, Azmoun, Zalewski, Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Bove, Baldanzi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi. (squal., in panchina Farris)

A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

ARBITRO: Guida.

ASSISTENTI: Meli-Alassio.

QUARTO UOMO: Sacchi.

VAR: Mazzoleni. AVAR: Pairetto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini