De Rossi: “L’Ostiamare non sarà una succursale della Roma”

Settimana speciale per Daniele De Rossi, protagonista fuori dal campo con la promozione in Serie C della sua Ostiamare. Il ritorno tra i professionisti dei biancoviola è stato celebrato domenica scorsa con una festa a Ostia, al rientro dalla trasferta di Genova dopo la sfida contro il Como.

Intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta, il tecnico del Genoa ha commentato anche il futuro del club di cui è presidente, chiarendo subito la linea: “Noi satelliti del Genoa? No, ma neanche della Roma o Roma Under 23, tutte sciocchezze che ho letto sui social”.

De Rossi ha poi spiegato l’idea alla base del progetto: “Giocheremo in C, pizzicheremo i giovani migliori dalla Primavera dei vari club, guardo quelli del Genoa o della Roma, sfrutterò le mie conoscenze, ma la bellezza di quel progetto lì è che non vogliamo essere la succursale di nessuno o sotto schiaffo di nessuno”.

Infine, uno sguardo alla struttura costruita negli ultimi anni e agli obiettivi: “Siamo piccoli, aspettiamo che la burocrazia ci dia il via libera perché siamo già pronti, abbiamo le giovanili di primissimo ordine, tutto quello che si dice del calcio italiano noi lo facciamo”.

Redazione Giallorossi.net