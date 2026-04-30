ULTIME DA TRIGORIA – Stop Zaragoza: salta la Fiorentina per un problema al ginocchio

Nuovo stop per la Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo l’allenamento di ieri, infatti, Bryan Zaragoza ha accusato un’infiammazione al ginocchio che lo costringe a fermarsi.

Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il problema fisico non permetterà al giocatore di essere a disposizione per la sfida contro la Fiorentina, in programma lunedì sera alle 20:45.

Un’assenza che si aggiunge a quelle certe di Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk. Zaragoza nelle ultime uscite non ha mai trovato spazio, nemmeno subentrando dalla panchina, e il suo ritorno alla base a fine stagione è scontato.

Redazione GR.net