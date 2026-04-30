ULTIME DA TRIGORIA – Stop Zaragoza: salta la Fiorentina per un problema al ginocchio

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Nuovo stop per la Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo l’allenamento di ieri, infatti, Bryan Zaragoza ha accusato un’infiammazione al ginocchio che lo costringe a fermarsi.

Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il problema fisico non permetterà al giocatore di essere a disposizione per la sfida contro la Fiorentina, in programma lunedì sera alle 20:45.

Un’assenza che si aggiunge a quelle certe di Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk. Zaragoza nelle ultime uscite non ha mai trovato spazio, nemmeno subentrando dalla panchina, e il suo ritorno alla base a fine stagione è scontato.

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Redazione GR.net

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