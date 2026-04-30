Calciomercato Roma, spunta Nani dell’Udinese per il dopo Massara

La Roma si muove già per ridisegnare il proprio assetto dirigenziale. Dopo l’addio di Claudio Ranieri e con quello di Frederic Massara sempre più probabile, è partita la ricerca del nuovo direttore sportivo.

Accanto ai profili già emersi nelle scorse settimane, si aggiunge ora anche quello di Gianluca Nani. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il dirigente rappresenta una candidatura concreta per il ruolo che potrebbe restare vacante a Trigoria.

Attualmente direttore sportivo dell’Udinese della famiglia Pozzo dal 2024, Nani vanta un’esperienza consolidata nel panorama calcistico e una lunga storia nella valorizzazione dei talenti. Nel corso della sua carriera ha contribuito alla crescita di giocatori come Andrea Pirlo, Luca Toni e Marek Hamsik, confermando una particolare attenzione allo scouting e allo sviluppo.

Anche nell’esperienza friulana, il dirigente si è distinto per alcune intuizioni recenti, tra cui l’operazione legata a Nicolò Zaniolo. Un profilo, dunque, che si inserisce nella lista dei candidati valutati dalla Roma per avviare un nuovo ciclo a livello dirigenziale.

Fonte: Tuttomercatoweb.com