Derby Roma-Lazio domenica alle 12:30: l’annuncio di Simonelli

0
40

Il derby tra Roma e la Lazio della 37ª giornata potrebbe giocarsi in un orario inedito. A chiarire il quadro è stato Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, intervenuto a margine della presentazione del progetto “Road to Zero”.

Il nodo principale riguarda la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis di Roma, evento che si svolgerà al Foro Italico nello stesso giorno. Una sovrapposizione che la Lega vuole evitare, come spiegato dallo stesso Simonelli: Cercheremo di fare il derby in maniera che non ci siano sovrapposizioni con la finale del Foro Italico“.

Le opzioni, però, sono limitate. Il numero uno della Lega ha escluso sia la fascia serale sia quella pomeridiana, entrando nel dettaglio: “L’unico orario che resta disponibile è quello delle 12.30 e credo che sarà quello che sceglieremo”.

Una scelta che si inserisce anche nel rispetto della regolarità del campionato. Simonelli ha infatti ribadito: “Il derby merita la domenica e poi servirà la contemporaneità perché si tratta della penultima giornata di campionato”. 

LEGGI ANCHE – Mourinho: “Roma il posto più bello dove ho allenato. Nessuno dica che non si vince per i tifosi”

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedente“ON AIR!” – Ferrazza: “Summerville nome molto verosimile”, Corsi: “Così si parte male”, Pruzzo: “Servono due attaccanti da salto di qualità”, Rossi: “I Friedkin non si caleranno le braghe davanti a Gasp”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome