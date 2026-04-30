Derby Roma-Lazio domenica alle 12:30: l’annuncio di Simonelli

Il derby tra Roma e la Lazio della 37ª giornata potrebbe giocarsi in un orario inedito. A chiarire il quadro è stato Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, intervenuto a margine della presentazione del progetto “Road to Zero”.

Il nodo principale riguarda la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis di Roma, evento che si svolgerà al Foro Italico nello stesso giorno. Una sovrapposizione che la Lega vuole evitare, come spiegato dallo stesso Simonelli: “Cercheremo di fare il derby in maniera che non ci siano sovrapposizioni con la finale del Foro Italico“.

Le opzioni, però, sono limitate. Il numero uno della Lega ha escluso sia la fascia serale sia quella pomeridiana, entrando nel dettaglio: “L’unico orario che resta disponibile è quello delle 12.30 e credo che sarà quello che sceglieremo”.

Una scelta che si inserisce anche nel rispetto della regolarità del campionato. Simonelli ha infatti ribadito: “Il derby merita la domenica e poi servirà la contemporaneità perché si tratta della penultima giornata di campionato”.

Redazione GR.net