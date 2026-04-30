“ON AIR!” – Ferrazza: “Summerville nome molto verosimile”, Corsi: “Così si parte male”, Pruzzo: “Servono due attaccanti da salto di qualità”, Rossi: “I Friedkin non si caleranno le braghe davanti a Gasp”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ranieri si è sentito minacciato dagli attacchi di Gasperini nelle varie conferenze stampa e ha voluto replicare senza prima concordare questa uscita con i Friedkin. Loro hanno mandato via Ranieri perchè lui ha fatto quella uscita senza consultarsi con loro, mettendo in difficoltà la proprietà. Ora comincio ad avere il sospetto che non siano disposti a calarsi le braghe con Gasp, che non abbiano mandato via Ranieri per farlo contento, ma perchè lo hanno deciso loro. E adesso vogliono parlare pure con Gasperini. Gasp, rispetto alle premesse, non è il tipo di allenatore che loro pensavano di prendere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma ha delle urgenze da qui a giugno, e se non arriva subito un nuovo ds, le plusvalenze le dovrà fare Massara. Dybala? Mi fa sorridere che c’ha tenuto a fa sapere attraverso Fabrizio Romano che non ha accordi con altre squadre ed è disposto a fare anche un contratto a gettone…a me fa una tristezza sta vicenda. Io sarei davvero sorpreso se restasse ancora alla Roma. Se Gasperini lo volesse recuperare a ogni costo, sarebbe gravissimo, ma avrebbe più senso rinnovarlo per quel motivo rispetto a un discorso di marketing…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Per me Gasperini sa già quei 4-5 nomi che gli servono per il prossimo anno, e quando arriverà il nuovo ds gli chiederà di concretizzarli. A Gasp gli hanno dato pieni poteri, ora dipende tutto da lui…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Gasperini ha da quasi un anno una lista di attaccanti esterni per la Roma, e credo che riproporrà quella anche per la prossima estate…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Leggo certi nomi oggi che spero non siano veri…si parte male, male, male. Se tu mi prendi Freuler per fare il vice Cristante, allora non ci sto, fermatevi oh…è stato bravo, ma serve altro, Freuler proprio no. Forse da giovane correva un po’ di più. Summerville? Guardando lo storico dei gol fatti, non mi sembra niente di che. Se davvero costa 30 milioni, allora mi prendo Alajbegovic…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Fino a quando non c’è l’incontro tra Gasperini e Friedkin ci rotoliamo sulle ipotesi. Ci sono molti ragionamenti, ma finchè le parti non gettano le basi per l’anno prossimo mi sembrano tutte chiacchiere. Ci sono nomi che però sono molto concreti, ad esempio quello di Summerville, che è molto verosimile. Il livello è sui 25-30 milioni, giocatori che sarebbero pronti per fare i titolari. Gasperini vuole concentrare tutto il budget in attacco, difesa e centrocampo gli vanno bene così, a meno che non ci siano cessioni…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Bisogna capire cosa deve fare la Roma in questi due mesi per avvicinarsi il più possibile all’obiettivo delle plusvalenze da fare entro il 30 giugno. La Roma vuole chiudere questa situazione del settlement agreement, c’era sul tavolo l’ipotesi di allungarlo per un altro anno, ma meglio sacrificare qualche pezzo adesso e poi agire con più libertà…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Si è in ritardo su tutti i fronti. C’è la conferma che da parte di questa proprietà non c’è visione sul futuro. Un club e una dirigenza dovrebbero avere una visione a sei mesi, a un anno, tre e cinque. Qua invece si continua a navigare a vista, si spera che le cose vadano bene per non dover intervenire, o a venire a Roma, sembra quasi facciano fatica a tornare qui. Io fatico a vedere competenza calcistica…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Per arrivare a un certo livello invece di comprare il solito calciatore che arriva dal campionato francese e non incide niente, che dopo due mesi fai fatica a collocare, metti dentro un paio di grandi calciatori. Oggi leggo cinque giocatori, ma magari, se metti cinque titolari dentro questa squadra saresti pronto per il massimo livello…La Roma ha tre centravanti: se Dovbyk trovi a chi darlo in amicizia, che se lo accolla per un anno sperando di rilanciarlo, poi devi trovare due titolari che ti possano permettere di fare il salto di qualità lì davanti…”

Nando Orsi (Radio Radio): “L’Atalanta negli ultimi anni ha comprato giocatori da 20-30 milioni, è vero, ma ha venduto anche…mica era matta. Ha comprato, ma ha venduto anche di più. Ha venduto Koopmeiners a 60 milioni, ha venduto Lookman…”

Redazione Giallorossi.net