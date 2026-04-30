FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 30 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Soulé, sondaggi di tre squadre europee

Mati Soulé non segna dal 10 gennaio contro il Sassuolo: quasi quattro mesi di digiuno che hanno frenato anche le chance Mondiale e acceso le voci di mercato. Nella rivoluzione offensiva di Gasperini potrebbe essere sacrificato davanti a offerte superiori ai 30 milioni, cifra investita dalla Roma. Sondaggi già avviati da Aston Villa, Bournemouth e Borussia Dortmund. (Leggo)

Ore 8:30 – Dybala, nessun accordo con altri club

Nella giornata di ieri era circolata la voce di un accordo preliminare tra Paulo Dybala e il Boca Juniors. Come scrive Fabrizio Romano, però, la Joya non ha ancora dato indicazioni per procedere con nessun club in vista di un potenziale trasferimento a parametro zero. Il giocatore al momento vuole finire nel migliore dei modi la stagione con la Roma per poi prendersi del tempo per valutare il futuro.

Ore 7:00 – Gasp, il “re delle plusvalenze” per rilanciare i conti

Gasperini porta in dote il modello Atalanta, capace di generare oltre 750 milioni dal mercato (media 85 a stagione): è stato scelto dai Friedkin per centrare la Champions e sviluppare il player trading, finora poco sfruttato dalla Roma. I giallorossi, che dal 2020 hanno accumulato 642 milioni di perdite, devono rientrare nei parametri UEFA (max 60 milioni nel triennio) e recuperare 70-80 milioni entro giugno. Strategia chiara: cessioni mirate, senza smantellare la rosa. (Gazzetta dello Sport)

LEGGI ANCHE – Mercato, ds e ritiro: Friedkin in azione, vertice con Gasp

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