Dybala, parla la suocera: “Ama la Roma, è la sua prima scelta. Il Boca? È il sogno di suo padre”

Il futuro di Paulo Dybala torna a intrecciarsi con l’Argentina e con il Boca Juniors. A riaccendere le voci non è stato l’attaccante, ma un retroscena emerso dalle parole della suocera, Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini, intervenuta ai microfoni di TyC Sports.
Fulop ha raccontato un desiderio profondo legato alla sfera familiare: “Ha un sogno da realizzare per suo padre, che è quello di giocare per il Boca. Soprattutto per via di suo padre, che glielo ha trasmesso“. Un legame che va oltre il campo e che affonda le radici nella storia personale del giocatore.
Allo stesso tempo, non manca il riferimento al presente in giallorosso: “Ama la Roma, ama la squadra e penso che la Roma lo ami molto. Quella sarebbe la sua prima scelta“. Un passaggio che sottolinea come, al momento, il rapporto con il club resti saldo.
Le dichiarazioni contribuiscono comunque ad alimentare le ipotesi su un possibile futuro in Argentina, scenario che coinvolgerebbe anche la famiglia dell’attaccante — con una curiosità interna, visto che il suocero, Osvaldo Sabatini, è tifoso del River Plate.
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Fonte: TyC Sports
Piateve sti spicci…..non ce piate mai
Beh, rispetto a come la mettono giù le chiacchiere, è tutto molto bello e molto nobile.
Da’ la giusta dimensione di Dybala, fine giocatore ed uomo intelligente.
Al di là dello stato fisico che lascia sperare finali diversi, non posso non riconoscere la grande stima che nutro per la persona.
Pensiero che mi riesce moooolto difficile per la stragrande maggioranza della categoria.
FORZA ROMA
The most beautiful mother
e i camerieri che ne pensano?
Beh, quand’è così!
Dite quello che vi pare ma io spero che rimanga
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.