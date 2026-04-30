Dybala, parla la suocera: “Ama la Roma, è la sua prima scelta. Il Boca? È il sogno di suo padre”

Il futuro di Paulo Dybala torna a intrecciarsi con l’Argentina e con il Boca Juniors. A riaccendere le voci non è stato l’attaccante, ma un retroscena emerso dalle parole della suocera, Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini, intervenuta ai microfoni di TyC Sports.

Fulop ha raccontato un desiderio profondo legato alla sfera familiare: “Ha un sogno da realizzare per suo padre, che è quello di giocare per il Boca. Soprattutto per via di suo padre, che glielo ha trasmesso“. Un legame che va oltre il campo e che affonda le radici nella storia personale del giocatore.

Allo stesso tempo, non manca il riferimento al presente in giallorosso: “Ama la Roma, ama la squadra e penso che la Roma lo ami molto. Quella sarebbe la sua prima scelta“. Un passaggio che sottolinea come, al momento, il rapporto con il club resti saldo.

Le dichiarazioni contribuiscono comunque ad alimentare le ipotesi su un possibile futuro in Argentina, scenario che coinvolgerebbe anche la famiglia dell’attaccante — con una curiosità interna, visto che il suocero, Osvaldo Sabatini, è tifoso del River Plate.

Fonte: TyC Sports