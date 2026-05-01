Roma, chi resta e chi va via

L’estate della Roma si preannuncia intensa, forse decisiva, scrive l’edizione odierna de Il Tempo. Gian Piero Gasperini è stato confermato e attende il confronto con la proprietà per pianificare il futuro, ma attorno a lui lo scenario è destinato a cambiare profondamente. Tra addii già segnati, situazioni in bilico e le esigenze legate al Fair Play Finanziario, il club si prepara a un’estate di movimenti continui.

Tra le certezze ci sono Gianluca Mancini e Bryan Cristante: i rinnovi sono solo da formalizzare e la volontà del tecnico di considerarli parte centrale del gruppo rende improbabili sorprese. Discorso simile per Donyell Malen, destinato al riscatto per 25 milioni: con o senza qualificazione europea, rappresenterà un punto fermo per il futuro. In fase di permanenza anche Mario Hermoso, per cui si attende l’attivazione della clausola di prolungamento.

Situazione diversa per Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, ancora in bilico. L’argentino aspetta sviluppi sul progetto tecnico, dando priorità alla permanenza ma con scenari ancora da chiarire entro fine stagione. Più avanti il dialogo per il centrocampista. Gasp confermerebbe entrambi nell’ottica di un reparto offensivo ricco di caratteristiche e di esperienza. Finora il club era disposto a ofirire circa un terzo dello stipendio attuale dell’ex capitano, ma ora le cose potrebbero cambiare.

Sul fronte cessioni, per esigenze di bilancio entro il 30 giugno, i nomi principali sono quelli di Koné e Evan N’Dicka, mentre restano più defilati Matías Soulé e Mile Svilar. In uscita anche gran parte dei giocatori in prestito, ad eccezione di Malen, oltre a Stephan El Shaarawy, in scadenza. Da monitorare infine la posizione di Zeki Celik, in trattativa con altri club ma con uno spiraglio ancora aperto.

Nel frattempo, si avvicina un passaggio chiave: Ryan Friedkin è atteso nella Capitale per una serie di incontri con Gasperini. Sul tavolo non solo il mercato, ma anche la scelta del direttore sportivo, l’organizzazione dello staff medico e la pianificazione del ritiro. Tutto dovrà essere definito tenendo conto dei vincoli imposti dalla Uefa. Le prossime ore, più che i prossimi giorni, potrebbero iniziare a delineare la direzione della nuova Roma.

Fonte: Il Tempo