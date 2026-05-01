Roma, chi resta e chi va via

L’estate della Roma si preannuncia intensa, forse decisiva, scrive l’edizione odierna de Il Tempo. Gian Piero Gasperini è stato confermato e attende il confronto con la proprietà per pianificare il futuro, ma attorno a lui lo scenario è destinato a cambiare profondamente. Tra addii già segnati, situazioni in bilico e le esigenze legate al Fair Play Finanziario, il club si prepara a un’estate di movimenti continui.
Tra le certezze ci sono Gianluca Mancini e Bryan Cristante: i rinnovi sono solo da formalizzare e la volontà del tecnico di considerarli parte centrale del gruppo rende improbabili sorprese. Discorso simile per Donyell Malen, destinato al riscatto per 25 milioni: con o senza qualificazione europea, rappresenterà un punto fermo per il futuro. In fase di permanenza anche Mario Hermoso, per cui si attende l’attivazione della clausola di prolungamento.
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Situazione diversa per Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, ancora in bilico. L’argentino aspetta sviluppi sul progetto tecnico, dando priorità alla permanenza ma con scenari ancora da chiarire entro fine stagione. Più avanti il dialogo per il centrocampista. Gasp confermerebbe entrambi nell’ottica di un reparto offensivo ricco di caratteristiche e di esperienza. Finora il club era disposto a ofirire circa un terzo dello stipendio attuale dell’ex capitano, ma ora le cose potrebbero cambiare.
Sul fronte cessioni, per esigenze di bilancio entro il 30 giugno, i nomi principali sono quelli di Koné e Evan N’Dicka, mentre restano più defilati Matías Soulé e Mile Svilar. In uscita anche gran parte dei giocatori in prestito, ad eccezione di Malen, oltre a Stephan El Shaarawy, in scadenza. Da monitorare infine la posizione di Zeki Celik, in trattativa con altri club ma con uno spiraglio ancora aperto.
Nel frattempo, si avvicina un passaggio chiave: Ryan Friedkin è atteso nella Capitale per una serie di incontri con Gasperini. Sul tavolo non solo il mercato, ma anche la scelta del direttore sportivo, l’organizzazione dello staff medico e la pianificazione del ritiro. Tutto dovrà essere definito tenendo conto dei vincoli imposti dalla Uefa. Le prossime ore, più che i prossimi giorni, potrebbero iniziare a delineare la direzione della nuova Roma.
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Fonte: Il Tempo
Cristante come riserva va bene ma serve assolutamente un titolare che cambia finalmente il centrocampo.
Pellegrini col 1/3 dell’attuale stipendio va bene anche lui ma non deve essere un titolare fisso. Sia per lui che Dybala, se rimangono, una parte del stipendio dovrebbe essere connesso con le presenze e soprattutto il rendimento.
Purtroppo vedrai che farà il titolare pure il prossimo anno
se questa è l’ossatura della squadra pure il prossimo campionato, allora consultate prima un buon ortopedico! qui ci sono diverse fratture sanate male o che necessitano di misure drastiche come l’amputazione. Temo ormai ci siamo assuefatti, inebetiti tipo zombie, all’ennesimo campionato da sparring partner.
Chi opera sulle fasce oggi nella Roma in gran parte andrà via perchè va via El Shaarawy, Angelino , il greco ,Saragozza, forse Celik, un attaccante manca a prescindere, se va via Ndikta ne devi prendere uno all’altezza, idem per konè, e comunque a centrocampo non puoi fare una stagione con 4 uomini quindi via kone ma devi prenderne due. Quindi sommando servono sicuri 7/8 uomini . Poi se va via Dybala, Pellegrini o Soulè, sono da aggiungere i loro sostituti. BUON LAVORO.
Questa cosa dei rinnovi è incomprensibile. Praticamente quando Cristante, Mancini e Pellegrini smetteranno di giocare a calcio anche la Roma chiuderà i battenti?
Il campo ha detto che Ghilardi, Zio, El Ayanoui sono buonissimi calciatori, e soprattutto meno costosi. Ghilardi ha 24 anni, non 18. Quindi non capisco dove vogliamo andare con i campioni dei sesti posti per giunta un anno più logori….
tra l’altro poi Cristante e Mancini nemmeno sono scaduti.
Svilar e Konè sarebbero i più difficili da rimpiazzare adeguatamente. Credo che alla fine partirà NDicka.
Per fortuna che Gasperini ha detto che questa è una società potente
A parte il fatto che senza la certezza di un Ds a queste notizie ci credo poco, vorrei fare solo una piccola considerazione: Secondo chi scrive st’ articoli: Diamo via giocartori come Svilar, Konè, Ndkica, Wesley, Ziolkowski, Celik (quest’ultimo ci potrebbe anche stare) e via dicendo
Per tenerci calciatori come: Pellegrini, Mancini, Dybala e Cristante… Nessuna denigrazione nei loro confronti ma se questo lo vogliamo definire “rinforzare il settore giovanile” Mah…
vendere il miglior centrocampista in rosa e il miglior difensore per migliorare la rosa ed arrivare tra le prime quattro ahahah
Insomma quelli più scarsi rimangono probabilmente ce li ritroviamo titolari pure il prossimo anno e quei pochi buoni saranno venduti per il Fair play finanziario così pensano di migliorare il sesto posto?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.