I Friedkin cambiano rotta: ds “italiano”, stop ai profili esteri

A Trigoria si avvicinano giorni decisivi e il weekend di Dan Friedkin nella Capitale segnerà l’avvio operativo della nuova Roma. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il primo tema sul tavolo sarà quello del direttore sportivo, snodo centrale per la costruzione futura del club.

L’indicazione della proprietà è chiara: si cerca un profilo che conosca a fondo il calcio italiano. Un cambio di rotta netto rispetto al recente passato, con l’idea di affidarsi a un dirigente capace di muoversi con efficacia nel contesto della Serie A, individuare talenti e costruire una squadra competitiva senza sprechi.

Il casting è già entrato nel vivo e comprende nomi come Tony D’Amico (Atalanta), Sean Sogliano (Verona), Giovanni Manna (Napoli) e Gianluca Nani (Udinese). Tutti profili con esperienza consolidata nel panorama italiano, in linea con la nuova direzione tracciata dalla proprietà.

Nel frattempo Frederic Massara continua a lavorare, concentrandosi soprattutto sulle uscite e sulla necessità di chiudere plusvalenze entro il 30 giugno. Parallelamente resta aperta anche la questione legata a Francesco Totti, che attende una chiamata per formalizzare il suo ritorno.

Sul piano tecnico, cresce il peso di Gasperini tra le mura di Trigoria. La fiducia nei suoi confronti è totale e si traduce in maggiore centralità nelle scelte, con un ruolo sempre più influente nella definizione delle strategie.

Dal mercato arriva inoltre un segnale significativo: la proprietà metterà a disposizione un budget indipendentemente dalle cessioni legate al fair play finanziario. Un’indicazione che accompagna la volontà di costruire una squadra competitiva, partendo però da una figura dirigenziale ben radicata nel calcio italiano.

Fonte: Corriere dello Sport