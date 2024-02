DE ROSSI: “Partita decisiva, è il primo bivio. Dybala e Lukaku? Dobbiamo passare con o senza i loro gol. Huijsen non ha limiti”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Feyenoord, gara di ritorno dei playoff di Europa League.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sul match da dentro o fuori contro gli olandesi in programma domani sera allo Stadio Olimpico:

Cosa può cambiare rispetto all’andata?

“Se loro recuperano 2-3 giocatori cambiano i valori in campo. L’atteggiamento sarà simile all’andata, è finita in parità all’andata, nessuno ha l’acqua alla gola e non penso sia una follia pensare a una partita simile”.

E’ lecito domani chiedere di più a Dybala e Lukaku?

“Penso che quando analizziamo quello che ci stanno dando, dobbiamo andare al di là del semplice gol, io valuto le prestazioni e loro stanno entrando nella dimensione di quello che voglio da loro. Dovremo passare il turno con o senza i loro gol…”

C’è un record di presenze domani all’Olimpico. Quando può fare la differenza?

“E’ qualcosa che non ci lascia indifferenti. C’erano malumori, noi volevamo far restare i tifosi allo stadio. E’ una responsabilità in più per noi”.

Primo bivio della sua carriera: quanto sposta per lei questo risultato?

“In quanto bivio, partita decisiva, partita che sposta… Sentiamo quel brivido in più tipico della gara da dentro o fuori. Da giocatore ne ho giocate tante, da allenatore la preparo alla stessa maniera di quando devo vincere una partita di campionato”.

Come sta Ndicka? Può giocare? Con Smalling si può giocare solo a tre?

“Ndicka sta bene, con noi ha fatto solo un allenamento perchè ha avuto l’influenza e non sarà al 100% ma verrà in panchina. Su Smalling, l’altro giorno l’ho messo per fargli riassaggiare il campo, era una situazione tranquilla, ma lui ha giocato nella sua carriera a quattro e può farlo”.

Ballottaggi a sinistra?

“Sceglierò come sempre i giocatori che penso mi faranno vincere la partita, sia a sinistra che a destra, che al centro. Sarà sempre così”.

Tocca a Dybala e Lukaku prendere per mano la Roma?

“Qualsiasi squadra ha bisogno di tutti i giocatori. Il mondo è pieno di squadre con grandi giocatori che non riescono a prendere per mano la squadra, e viceversa. Loro domani giocheranno, ma a me interessa che la Roma passi il turno. Per farlo, loro devono essere dentro la partita non per forza con un gol. Sarei contento per loro, ma per me chi segna o chi non segna non mi interessa”.

Molto bene in attacco, ma solo due clean sheet da quando è sulla panchina della Roma, è normale subire di più?

“Non è normale, anche se il clean sheet racconta parte della storia: a Frosinone non era un clean sheet, abbiamo subito troppo, grazie all’imprecisione loro e alle parate di Svilar non abbiamo preso gol. Al di là di quello, la squadra deve essere equilibrata, non chiedo alla squadra un gioco ultra offensivo che ci scopre chissà in quale maniera. Dobbiamo essere più precisi con la palla, così la terremo più noi e loro avranno meno occasioni. E poi dobbiamo essere attenti in difesa, il Feyenoord è una squadra forte e dovremo essere equilibrati”.



DANIELE DE ROSSI A SKY SPORT

Hai detto che la Roma può vincere anche senza i gol di Lukaku e Dybala. Potrebbe bastare l’1-0 con gol magari di El Shaarawy che ha mancato l’ha mancato quest’anno in Europa…

“Sarebbe bello. Il concetto non è perché abbiano bisogno che qualcuno gli tolga di dosso un po’ di responsabilità, ma perché si può giocare bene senza fare gol o creando i presupposti per i compagni. A noi quello interessa, che domani riusciamo a fare un gol più di loro che ci porterebbe agli ottavi di finale”.

Ho visto sempre grande attenzioni nei dettagli, come i gol subiti a Rotterdam e contro l’Inter. State lavorando anche su questo?

“Sì, stavamo lavorando anche prima, ma ci siamo tornati sopra in maniera un po’ più frequente e anche in maniera didattica, sia in video che sul campo. Anche perché poi, da poco abbiamo un paio di giocatori: Smalling è già da qualche giorno con noi, Ndicka è arrivato da un paio di allenamenti. Alcune cose bisogna affrontarle, perché poi ogni allenatore, ogni modulo ha le sue letture difensive e noi vogliamo che loro sappiano bene quello che vogliamo noi”.

Sembra una squadra molto attiva nei confronti delle indicazioni che arrivano di volta in volta in questo percorso di crescita…

“Sono fantastici. Non c’è stato bisogno di perdere troppo tempo o di scervellarsi per fargli capire quello che volevamo noi da loro. Siamo convinti che quello che gli chiediamo è roba nelle loro corde e anche le cose un po’ più particolari loro le sposano alla grande, ci lavorano, si impegnano e non potrei essere più grato”.

Dove può arrivare Huijsen?

“Non ci sono limiti, perché ha un livello di conoscenza, di lettura, di gioco, che difficilmente insegni a un giocatore in prima squadra. È qualcosa che lui ha dentro, per me potrebbe fare il centrocampista, giocare davanti alla difesa. È uno che ha letture, sia di traiettoria che di giocate, da giocatore 30enne a fine carriera che si gestisce e legge bene tutte le situazioni. Ha solo 18 anni e arriva la cosa difficile, inserire all’interno di un giocatore fenomenale con la palla al piede anche una solidità difensiva costante per 90 minuti, letture in sicurezza di alcune situazioni. Ha il tempo davanti e fin quando potremo noi cercheremo di aiutarlo perché è un ragazzo a posto, è un giocatore bello da vedere e da allenare”.

Hai trovato una chiave per cambiare un’aria generale che era pesantissima?

“Ci sono due segreti: uno, la fortuna di aver trovato giocatori eccezionali dal punto di vista umano e professionale. Tutto quello che abbiamo proposto è stato sposato da loro perché sono ragazzi in gamba. L’altro segreto è costruirsi uno staff di brave persone, che vengono seguite per quello che ti portano e dimostrano umanamente. Il rapporto che si è creato è incredibile, non si vede tutti giorni, e questo ci ha aiutato. Anche i risultati ci hanno dato una mano perché ci sono partite che potevamo non vincere e magari con l’entusiasmo della vittoria tutto sembra migliore”.