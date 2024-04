DE ROSSI: “Partita difficilissima, dovremo andare ancora più forte. Pellegrini ha solo mezzora, Dybala out per il rischio infortunio”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Udinese-Roma, gara valida per la trentaduesima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

Sul match di oggi.

“Sappiamo che la partita di oggi è difficilissima. L’entusiasmo aiuta a lavorare bene, ma bisogna andare ancora più forte per questo”.

Nei piazzati è più la bravura del singolo o la preparazione?

“La bravura del singolo è tantissima, i nostri calciatori sanno calciare le palle da fermo e gli altri invece prendere il tempo. Per due volte è stato Mancio ma tutti gli altri sono bravi in egual modo: si decidono tutti i tipi di partite così. Ci lavoriamo prima delle gare, è il mio staff che ha il focus su questo, io mi limito a seguire le loro idee”.

Oggi è un esame per chi ha giocato meno.

“Sì, assolutamente. A Lecce era una situazione diversa, Pellegrini era squalificato e Dybala aveva solo 5 minuti. Oggi sta meglio, Pelle non ha tantissimo ma un mezz’ora lo vedremo. Paulo ho scelto di non farlo giocare per non replicare la situazione di Firenze in cui si è fatto male”.

DANIELE DE ROSSI NEL PREPARTITA

