(LIVE!) UDINESE-ROMA: 1-0 (23′ Pereyra). Paredes calcia dalla distanza, Okoye respinge!

AS ROMA NEWS – Dopo la bella vittoria di San Siro in coppa, la Roma si rituffa in campionato dove questo pomeriggio sarà di scena al Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese.

De Rossi sarà costretto a operare qualche cambio di formazione, ma spera che stavolta la squadra risponda positivamente alle sue sollecitazioni: vincere oggi sarebbe fondamentale in chiave Champions.

L’Udinese di Cioffi però non è disposta a fare da vittima sacrificale: i friulani sono ancora in piena lotta salvezza e hanno bisogno di punti per evitare lo spettro della retrocessione.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

48′ – ROMA PERICOLOSA: destro di Paredes dalla distanza, palla ben indirizzata, Okoye si distende e respinge.

46 – Si riparte. Per ora nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma sotto di un gol a Udine. Pagato a caro prezzo l’errore grave di Huijsen ma anche i troppi cambi di formazione che hanno reso nuovamente la squadra senza qualità. L’Udinese ringrazia e chiude avanti. Ora trovare gli spazi per ribaltare il match sarà molto difficile.

42′ – Udinese che si difende con 11 uomini, la Roma non ha spazi.

38′ – OCCASIONE ROMA! Gran palla di Angelino per Lukaku che in area stacca a pochi metri da Okoye mandando però a lato!

33′ – De Rossi rimette la Roma a 4 dietro: Llorente gioca a destra, Zalewski torna a fare l’esterno d’attacco a sinistra.

32′ – Paredes cerca il destro dalla lunghissima distanza, palla a lato.

30′ – Ammonito Kamara per un intervento duro su Llorente.

23′ – GOL DELL’UDINESE: errore clamoroso di Huijsen che si fa soffiare la palla da Pereyra, il centrocampista si invola tutto solo e batte Svilar con un tocco sotto.

19′ – OCCASIONE ROMA! Gran sinistro al volo di Baldanzi dal limite dopo un angolo di Paredes , Okoye si distende e respinge!

17′ – ROMA PERICOLOSA: Cristante innesca Zalewski a destra, cross arretrato per Aouar che controlla in area e calcia sul primo palo mandando di poco a lato.

16′ – OCCASIONE UDINESE: colpo di testa di Bijol su cross dalla bandierina di Samardzic, palla che esce di poco sul fondo.

15′ – Male la Roma in questo avvio di gara. Meglio l’Udinese, che sta spingendo con più efficacia.

8′ – UDINESE PERICOLOSA: Samardzic crossa bene per Lucca in area, l’attaccante stacca solo ma colpisce male.

5′ – Grave errore di Huijsen che regala palla all’Udinese, ripartenza di Pereyra che innesca Lucca, l’attaccante entra in area e cade a terra, non c’è nulla e l’occasione sfuma.

2′ – La Roma è schierata con la difesa a tre, Zalewski gioca esterno a destra con Baldanzi più vicino a Lukaku.

0′ – Fischia Pairetto, comincia Udinese-Roma!

LE ULTIME LIVE DAL BLUENERGY STADIUM

Ore 17:10 – Questa la formazione ufficiale dell’Udinese: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

Ore 17:07 – Con un certo ritardo rispetto al solito, la Roma annuncia ufficialmente il suo undici titolare: spazio a Huijsen e Angelino sulle fasce, torna Ndicka in difesa al fianco di Llorente, a centrocampo spazio ad Aouar al posto di Pellegrini, in attacco tridente Baldanzi-Lukaku-Zalewski.

📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #UdineseRoma 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/ATLIpRCWpy — AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2024

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno e clima quasi estivo anche a Udine. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, tanti i nodi da sciogliere nell’undici giallorosso.

UDINESE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.. All.: Cioffi.

A disp.: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Ferreira, Tikvic, Kabasele, Giannetti, Zemura.

ROMA (3-5-2): Svilar, Llorente, Huijsen, Ndicka, Zalewski, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski, Baldanzi, Lukaku All.: De Rossi.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Smalling, Pellegrini, Abraham, Celik, Sanches, Dybala, Mancini, Spinazzola, Kristensen, Bove, Costa, El Shaarawy.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Rossi-Laudato.

IV: Rapuano. Var: Aureliano. Avar: Di Paolo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini