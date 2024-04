SERIE A – Il Milan fa turnover e pareggia a Sassuolo (3-3). Il Napoli fermato in casa dal Frosinone (2-2)

ALTRE NOTIZIE – Il Milan fa ampio turn over in vista della partita di giovedì contro la Roma (a riposo Maignan, Calabria, Gabbia, Reijnders, Bennacer, Giroud e Pulisic) e pareggia sul campo del Sassuolo per 3 a 3.

Uno-due dei padroni di casa che vanno a segno prima con Pinamonti (4′) e poi con Laurienté (10′). I rossoneri riaprono il match grazie a Leao al ventesimo di gioco.

Nella ripresa i neroverdi allungano con la doppietta di Laurienté (53′), ma il Milan non ci sta e rimette il match in equilibrio grazie ai gol di Jovic (59′) e Okafor (84′). Da valutare Thiaw e Kjaer, che hanno accusato problemi muscolari.

Nel match dell’ora di pranzo altro passo falso del Napoli che viene fermato al Maradona dal Frosinone di Di Francesco. Azzurri avanti con Politano (16′), pareggio di Cheddira (50′), nuovo sorpasso partenopeo con Osimhen (63′) e rete del definitivo 2 a 2 sempre di Cheddira.

La squadra di Calzona vede allontanarsi la Champions: il quarto posto dista 10 punti, il quinto (per il momento) sei lunghezze.

Giallorossi.net – T. De Cortis