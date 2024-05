De Rossi pensa di nuovo al 3-5-2 per provare a battere l’Atalanta: Kristensen in vantaggio su Celik

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – De Rossi ha pochissimo tempo per preparare la partita più importante dell’anno, quella contro l’Atalanta al Gewiss Stadium di domani sera.

L’allenatore giallorosso sta pensando di optare nuovamente sul 3-5-2, lo stesso modulo utilizzato giovedì scorso sul campo del Bayer, per garantire copertura ma al tempo stesso anche una maggiore spinta sulle fasce.

Mancini, Ndicka e ancora Angeliño saranno i tre davanti a Svilar, mentre sulla fascia destra Kristensen è favorito su Celik per la sua maggiore propensione alla fase di supporto alla manovra offensiva. Dall’altra parte El Shaarawy che sosterrà anche il centrocampo (il solito, con Cristante, Paredes e Pellegrini) in fase di copertura.

Davanti c’è da sciogliere il rebus Dybala: da Trigoria filtra ottimismo sulla sua titolarità domani al Gewiss Stadium. Se non dovesse farcela, si aprirebbe un ballottaggio a tre con con Baldanzi, Abraham e Azmoun. Certo di una maglia Romelu Lukaku. Perché Big Rom non si può togliere in queste partite, anche se nei big match fin qui non è riuscito quasi mai a incidere. De Rossi spera che possa essere la volta buona.

Fonte: Corriere dello Sport

