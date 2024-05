Sei italiane in Champions League e nove in Europa? È più che un sogno

NOTIZIE AS ROMA – Sei squadre italiane in Champions e nove in Europa nel 2024-25. Non è un sogno, ma una possibilità reale, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Tutto dipende da Atalanta e Florentina, che affronteranno rispettivamente Bayer Leverkusen e Olympiacos nelle finali di Europa League e Conference. Se nerazzurri dovessero vincere, la chance che l’Italia porti sei club nella nuova super Champions a 36 squadre è concreta: basterebbe poi che i nerazzurri non si classifichino tra le prime quattro in Serie A.

Se la Dea dovesse conservare l’attuale quinto posto, sesta del nostro campionato andrebbe in Champions: un motivo in più per Roma o, chissà, Bologna o Lazio per tifare Gasperini in finale.

Le nove squadre italiane dal risultato della Fiorentina e in Europa dipendono, invece, dalla posizione in classifica dei Viola in Serie A (attualmente sono noni). Se, infatti, la squadra di Italiano dovesse vincere la Conference e non piazzarsi tra le prime sette in Serie A, avremmo la certezza delle nove squadre in Europa per un 2024-25 da record.

Fonte: Gazzetta dello Sport