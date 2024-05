Ultima chiamata per Abraham: a giugno si va verso la cessione

AS ROMA NEWS – Da beniamino del pubblico romanista ad attaccante indigesto. Il rapporto tra Tammy Abraham e la Roma sembra essersi incrinato. Dopo una prima stagione super che lasciava ben sperare, l’inglese ha vissuto una seconda annata molto deludente, conclusa con un infortunio gravissimo.

L’Abraham-ter è stato quindi profondamente condizionato dal recupero della migliore condizione dopo l’intervento al ginocchio. Una volta rientrato in campo l’inglese sembra però aver ripreso la strada dell’anno scorso: molto fumoso e poco concreto, specie sotto porta, con quel gol clamoroso sbagliato nel recupero di Roma-Bayer a pesare non poco nell’eliminazione dei giallorossi.

De Rossi, almeno a parole, si dice pronto a puntare sull’ex attaccante del Chelsea: lo ha schierato sia come vice Lukaku, sia in tandem con il belga. I risultati però non sono stati esaltanti: per lui solo un gol (pesante) contro l’Udinese in quei 20 minuti di recupero giocati al BluEnergy Stadium.

Per Abraham questo finale di campionato sarà molto importante: la Roma conta sui suoi gol, specie se la squadra dovesse averne bisogno a partita in corso. Già da domani sul campo dell’Atalanta: con Dybala a mezzo servizio, Abraham si candida per una maglia da titolare. In estate però l’addio sembra sempre più probabile.

Tammy non ha dato garanzie alla Roma, che di garanzie invece deve averne visto che cerca un attaccante titolare a cui affidare il suo attacco: considerati i costi e le richieste del Chelsea, Lukaku difficilmente resterà ancora a Trigoria. Per questo in estate la cessione di Abraham appare molto probabile, quasi scontata nel caso in cui arrivassero offerte allettanti per l’inglese. Spetterà poi al prossimo ds rintracciare sul mercato il centravanti giusto per diventare il titolare della Roma di De Rossi.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero