AS ROMA NOTIZIE – La Lega Serie A, tramite il proprio sito ufficiale, ha svelato la programmazione relativa alla 37esima e penultima giornata di campionato.

La Roma sarà impegnata in casa con il Genoa per proseguire la sua rincorsa ad un posto in Champions : la sfida è programmata per domenica 19 maggio alle 20:45.

La gara, l’ultima all’Olimpico dei giallorossi di questa stagione, trasmessa in esclusiva su Dazn.