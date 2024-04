De Rossi prepara i cambi: Baldanzi scalpita, Abraham pronto a giocare dal primo minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo le fatiche di coppa, Daniele De Rossi pensa inevitabilmente a qualche cambio di formazione per l’undici che affronterà domani pomeriggio l’Udinese al Bluenergy Stadium.

A riposare saranno quasi certamente Spinazzola, El Shaarawy e forse anche Paulo Dybala. Tornerà titolare lo spagnolo Angelino, che spera di guadagnarsi il riscatto sul campo in questo finale di stagione. A destra anche Celik potrebbe riposare: Karsdorp spera, ma anche Kristensen è tornato disponibile.

A centrocampo certo l’impiego di Cristante, che sarà squalificato contro il Milan, mentre Aouar si candida per far rifiatare Pellegrini, con Bove che potrebbe dare il cambio a Paredes.

In attacco sono previste altre novità: El Shaarawy è affaticato dopo la gara dispendiosa di San Siro, Dybala ha bisogno di riposo in vista del ritorno di Europa League di giovedì prossimo. Zalewski e Baldanzi sono i ricambi naturali, ma attenzione a Abraham: De Rossi per ora lo ha fatto giocare sempre con Lukaku, ma ora l’inglese sembra pronto a riprendersi l’attacco sulle sue spalle.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport

