Lazio, Luis Alberto: “Non voglio prendere più un euro da questo club, ho già chiesto la rescissione del contratto”

ALTRE NOTIZIE – La Lazio torna a vincere ieri sera, battendo la Salernitana per 4 a 1 all’Olimpico, ma in casa biancoceleste si continua a respirare un’aria pesante dopo la stagione deludente e il ko nel derby.

A scuotere i tifosi laziali sono poi le dichiarazioni inattese di Luis Alberto al termine della partita vinta contro i campani: “Per me sono state settimane difficili, con tutto quello che è successo. Progetto? Non so, ma so che questa è la mia ultima stagione qui, io non ne farò più parte.

Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto. I prossimi quattro anni li lascio ad altri. Giusto così, farmi da parte da questo club mi ha dato tanto. È arrivato il momento di lasciare i miei stipendi ad altri“.

Per il centrocampista spagnolo, 31 anni, si profila un futuro in Spagna: il Siviglia sembra il club più interessato a lui. Meno probabile una permanenza in Italia. Resta da capire come potrà liberarsi dalla Lazio: il giocatore è ancora legato al club da un contratto ancora lungo e dovrà trovare un accordo con Lotito. Sorpreso dalla richiesta del calciatore, ma forse non troppo dispiaciuto: con la sua partenza risparmierebbe oltre 22 milioni di euro.

