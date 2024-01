De Rossi prepara i cambi: Paredes e Rui Patricio rischiano il posto

NOTIZIE ROMA CALCIO – L’emergenza in casa Roma non è mai un argomento superato, ma già contro la Salernitana mister De Rossi avrà di nuovo a disposizione Mancini e Cristante, e questo gli permetterà di fare qualche scelta in più di formazione.

Novità sono previste in diverse zone del campo, a cominciare dalla porta: Rui Patricio era finito in panchina nell’ultima partita di Mourinho sulla panchina giallorossa, con Svilar preferito al portoghese. E anche con De Rossi il cambio tra i pali sembra sempre più probabile. Per diversi motivi.

Rui Patricio è a fine carriera e in scadenza di contratto: la Roma non ha intenzione di puntare si di lui, e deve pensare al futuro. Che potrebbe appartenere proprio a Svilar, 24 anni, portiere belga naturalizzato serbo che negli allenamenti viene segnalato in grande crescita e che ha bisogno di essere testato sul campo per far capire qual è il suo reale valore. Al contrario le ultime prestazioni di Rui Patricio sono apparse non sempre all’altezza.

Anche a centrocampo sono attese novità importanti: col rientro di Cristante, potrebbe essere Paredes a finire in panchina. Edoardo Bove ha conquistato De Rossi, e Lorenzo Pellegrini è un intoccabile per il nuovo allenatore, basti pensare alle parole al miele rivolte al capitano nelle interviste post partita dell’ex centrocampista.

La nuova mediana titolare dunque sarà affidata al terzetto tutto azzurro formato da Cristante in regia, Bove a interpretare la mezzala di sostanza e Pellegrini quella di qualità. Con Paredes come unico ricambio (non a Salerno, sarà squalificato) di un centrocampo che resta a corto di uomini.

Fonti: Corriere dello Sport / Corriere della Sera

