Nuovo ds: spunta Edwards, Massara snobbato, il favorito resta Mitchell

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ancora qualche giorno di attesa, poi il nuovo direttore sportivo della Roma sarà annunciato dal club con un comunicato la cui tempistica come al solito sarà top secret.

Tiago Pinto lascerà il club al termine del mercato invernale, ed entro il 3 febbraio ci si aspetta che la Roma nominerà il prossimo ds a cui spetterà il compito di certo non semplice di prendere in mano la gestione sportiva del club in un momento di transizione piuttosto complesso.

Aggiornamenti sui candidati arrivano dall’edizione odierna de Il Tempo (L. Pes), che racconta come in pole ci sia ancora Paul Mitchell, recentemente separato col Monaco ed ex dirigente di Tottenham, Lipsia e Bragantino (del gruppo Red Bull) e cercato anche dal Manchester United. È lui la prima scelta della proprietà, e anche quello che ha dato più aperture rispetto a Christopher Vivell, altro nome forte, che sembra più tiepido sulla possibilità giallorossa.

Tra i dirigenti papabili, però, spunta anche il nome di Michael Edwards, dal 2011 al 2022 al Liverpool e attuale “Sporting Consultant” della Ludonautics, società di consulenza sportiva legata all’analisi statistica fondata con l’ex collega ai tempi dei Reds Ian Graham. Nella sua esperienza in Inghilterra (prima del Liverpool due anni al Tottenham) inizia da match analyst e pian piano si sposta verso la direzione sportiva. Dal 2016, infatti, ha ricoperto questo ruolo in una delle squadre più vincenti della storia del Liverpool.

Votato alla statistica e ai numeri e profilo basso, caratteristiche che si sposano alla perfezione con l’identikit tracciata dai Friedkin, che nel frattempo continuano la ricerca. Non si escludono sorprese, ovviamente, col nome di Francois Modesto che resta necessariamente una possibilità anche se molto meno “calda” rispetto alle scorse settimane.

Mai contattato invece Ricky Massara, nome che nelle scorse settimane era apparso addirittura come il grande favorito a prendere il posto di Tiago Pinto, e candidato a quanto pare mai davvero considerato dalla proprietà texana.

Fonte: Il Tempo

